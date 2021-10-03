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台南農改場古蹟「考種室」明年啟動修復兩年完成

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市東區日治時期的台南農改場古蹟群中的「考種室」將進行修復。圖／文化局提供
台南市東區日治時期的台南農改場古蹟群中的「考種室」將進行修復。圖／文化局提供

台南市東區日治時期的台南農改場古蹟群，市府文化資產管理處陸續爭取經費整修，繼完成5棟宿舍的修復，又向文化部爭取到2500萬元，將修復原「攷種掛藏室（考種室）」，預計明年動工、2023年完工。

文資處表示，該古蹟群在考種室啟動修復後，只剩下最大棟的三連棟辦公廳舍，還沒有整修，主要卡在土地問題，雖然地上物已指定為古蹟，但土地卻屬台南市農會所有，市府近年積極協調土地轉移，希望與農會以地易地，但尚未有結果，未來將持續協調並爭取整建經費。

文資處指出，農改場分為南側的宿舍區與北側的辦公室，南側部分陸續完成丁種官舍、丙種官舍、場長宿舍等古蹟修復，後續並由文化局委託民間經營活化為「府東創意森林」，目前成為東區觀光亮點之一，而北側的三連棟與考種室都尚未修復。

文資處表示，台南州立農事試驗場設置於大正12年（1923年），其歷史背景為日治時期所推行「工業日本，農業臺灣」政，包含農業組織、農產加工與運銷制度，建設灌溉排水設施等，研究及試驗機構更是其中重要的一環。

其中考種室則興建於戰後民國45(1956)年，原稱「攷種掛藏室」，是將種子懸掛儲藏供研究實驗的專屬空間，興建經費來自於農復會的補助，見證台灣接受美援下推展農業自主研發能力的努力。證明其身分歷史的落成碑文仍保留於建築上，彌足珍貴。

考種室興建當時，加強磚造建築技術在台灣已然成熟，反映在大跨距的空間當中，爾後雖經修繕導致日式屋架為力霸金屬桁架所取代，仍反映出當時期慣用的工法。市定古蹟原農事試驗場考種室土地廣達3千餘平方公尺，苦楝老樹屹立其中，深具再利用潛力。未來修復後可結合原農改場土地種植教學，提供周邊學區中小學校外教學使用，形成「農業、植物、生態」之複合園區。

台南市東區日治時期的台南農改場古蹟群中的「考種室」將進行修復。圖／文化局提供
台南市東區日治時期的台南農改場古蹟群中的「考種室」將進行修復。圖／文化局提供
台南市東區日治時期的台南農改場古蹟群中的「考種室」將進行修復。圖／文化局提供
台南市東區日治時期的台南農改場古蹟群中的「考種室」將進行修復。圖／文化局提供

古蹟 台南

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