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「打開台北」11月搶頭香！ 台北表演藝術中心首度開門

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
獲選為時代雜誌全球百大景點之一的台北表演藝術中心，將在「打開台北」首度對公眾打開大門，讓民眾一窺其面貌。圖／打開台北提供
獲選為時代雜誌全球百大景點之一的台北表演藝術中心，將在「打開台北」首度對公眾打開大門，讓民眾一窺其面貌。圖／打開台北提供

「打開台北」又來了！去年打開73個城市空間、吸引3萬人參加的「Open House Taipei—打開台北」活動，將於11月27日至28日再度登場。明年即將開幕、獲選為時代雜誌全球百大景點之一的台北表演藝術中心，將在此一建築盛事中首度對公眾打開大門，讓民眾一窺其神秘面貌。

「Open House」於1992年創始於英國倫敦，每年選在秋天某個周末限時2天，「免費打開」城市中平常不對外開放、閒置或祕密的公共建築或私人空間，讓社會大眾有機會進入平時無法接觸的地方，透過空間導覽或互動體驗，對建築、城市規畫或設計有更深層的認識和啟發。Open House已串聯倫敦、紐約、巴塞隆納、雅典、大阪、墨爾本、米蘭、維也納、耶路撒冷等近50個國際城市共同舉辦「打開房子(Open House)活動」，平均每年參與達200萬人次。台北去年首度加入。2020年「打開台北」獲得英國倫敦官方授權，創下近3萬人參與的亮眼成績

主辦單位表示，「打開台北」今年預計開放的空間，除了去年深獲大眾喜愛的國家兩廳院、大眾捷運系統(萬大-中和-樹林線)、台北晶華酒店總統套房、松山文創園區等熱門場域之外，隱身在公館商圈的藝文展演聚落–寶藏巖國際藝術村、世界級秘境–草山水道系統 —陽明湧泉、最美船型建築–N24台北方舟等極具特色的永續建築、秘境空間也將加入「打開台北」的行列。獲選為時代雜誌全球百大景點之一的台北表演藝術中心也將加入。

主辦單位表示，今年預計打開百個城市空間。包含五大主題—富有歷史性的街區空間：如.大稻埕、台北城門、艋舺；具有神秘、故事性的街區空間：如社子島、南機場等；由職人活出精神的空間：如何理互動設計、國家兩廳院、台北表演藝術中心等；由生活系統交織而成的空間：如觀音山蓄水池、草山水道系統陽明湧泉、捷運系統；永續、再生的空間：如. bar REHOW、N24台北方舟。

●打開台北 —Open House Taipei官方網站： http://www.opentaipei.org

「打開台北」將邀民眾參觀世界級秘境–草山水道系統 —陽明湧泉。圖／打開台北提供
「打開台北」將邀民眾參觀世界級秘境–草山水道系統 —陽明湧泉。圖／打開台北提供

建築 倫敦

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