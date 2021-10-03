向醫護人員致敬 科學人雜誌提供2萬名額免費知識庫

日前知名作家吳淡如於廣播中訪談，感嘆：國中生不知道孫中山是誰！吳淡如為了幫助國一女兒學習，自己開設免費的家教陪讀班，親自教學，然而他順口提到「孫中山的孫」，卻發現學生們渾然不知道國父的名號。

2021-10-01 16:30