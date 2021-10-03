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向醫護人員致敬 科學人雜誌提供2萬名額免費知識庫
「科學人」雜誌即起舉辦「醫療關懷‧知識防護：向全國醫護人員致敬」的活動，將提供20000個名額給全國醫護人員，免費使用「科學人知識庫」一年期。除了可以閱讀每月「科學人」最新雜誌內容，並可查找近20年「科學人」雜誌數萬篇中文、英文文章。
「科學人」雜誌表示，作為全球性科學媒體，發願要做台灣醫療人員的科學知識基石，此一活動除表達對醫護工作所帶給台灣安定祥和的謝意外，也希望更多醫護人員能透過使用「科學人知識庫」，掌握更多科學研究發展的成果，搭建科學及醫學的知識防護。藉此對抗瞬息萬變的未來，在防疫的路上與攜手前行，一同迎接克服疫情後的成功曙光。
●活動申請網頁： https://sakb.ylib.com/event/medical-staff ；相關活動諮詢，可參考 https://sakb.ylib.com/event/medical-staff/faq
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