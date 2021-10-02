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最早的嘉義人5具先人骨骸出土 學者：與魚寮遺址無關聯

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市鐵路高架化工程在鐵路以西發現台斗坑遺址，出土先人墓葬骨骸，初步研判距今至少2500年前。圖／聯合報資料照片
嘉義市鐵路高架化工程在鐵路以西發現台斗坑遺址，出土先人墓葬骨骸，初步研判距今至少2500年前。圖／聯合報資料照片

交通部鐵道局施工的嘉義市鐵路高架化工程，2月在嘉北車站往南、鐵軌西側，發現「台斗坑遺址」文物，鐵道局委託台大人類學博士顏廷伃帶領考古團隊調查研究，顏廷伃說，至今開挖出土5具（3成人2小孩）先人骨骸，已點交史前文化博物館南科考古館帶回調查，出土處研判是聚落及墓葬區，估計距今2700年至2500年前，屬新石器時代晚期階段，嘉義「灰黑陶文化」遺址。

顏廷伃說，這是嘉義地區遺址首次開挖出先人骨骸，就考古骨骸而言，「這些先人是最早的嘉義人」，對嘉義地區考古很有意義，南科考古館會與國外考古研究機構合作，做先人骨骸ＤＮＡ調查研究，需要花費較長時間，才會有調查結果公布。

針對民眾及在地文史愛好人士好奇，「台斗坑遺址」與嘉義最重要史前遺址、太保市「魚寮遺址」是否有關聯？顏廷伃說，根據兩地出土器物等調查，兩個遺址目前來看應無關聯，因2處遺址間距離遠，魚寮遺址以灰坑為主，有上下2個不同時代文化層，未開挖出先人骨骸，出現時期較台斗坑遺址晚，台斗坑遺址屬聚落墓葬，仍在持續開挖調查中。

出身嘉義的顏廷伃說，故鄉首度出土的先人遺骸，年代約為2500年前，考古意義重大，屬新石器時代晚期階段，是嘉義「灰黑陶文化」遺址，可以了解新石器時代晚期文化。嘉市府文化局說，台斗坑還未依文資法公告古蹟，等考古團隊調查結束，會開文資審議委員審查。

縣府文化觀光局說，魚寮遺址發現起源於1940年前後，首見於日本學者鹿野忠雄「東南亞細亞民族學先史學研究」，命名魚寮型遺址，是嘉義最早發現史前遺址，代表新石器時代晚期史前文化面貌，2009年指定為縣定遺址，現地是台糖農場，遺址範圍約31公頃，種甘蔗未開挖。

太保市魚寮遺址，是嘉義最早發現史前遺址，2009年指定為縣定遺址，現地是台糖農場，遺址範圍約31公頃，種甘蔗。 圖／嘉縣府文化觀光局提供
太保市魚寮遺址，是嘉義最早發現史前遺址，2009年指定為縣定遺址，現地是台糖農場，遺址範圍約31公頃，種甘蔗。 圖／嘉縣府文化觀光局提供

遺址 嘉義 考古

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