【口說英語充電站】最不熟悉的用法 brief 也能當動詞？

許多學英文的朋友常常會被詞性搞得暈頭轉向,就好比 brief 這個看似簡單的字,就具有形容詞、名詞、動詞的用法,到底該怎麼用呢?今天小編就幫大家整理一下,釐清不同詞性的用法。

brief 當形容詞

大家應該最熟悉這個用法吧,brief 當形容詞就是「短暫的;簡短的」,例如:

Let’s keep this meeting as brief as possible; I’m getting on a talk show later.(我們會開得越短越好;我待會還要上脫口秀喔。)

The manager made a brief announcement this morning.(經理早上做了一個簡短的宣布。)

The stranger’s gaze rested on me for a brief moment, giving me goose bumps.(那名陌生人的目光停在我身上一下,讓我起雞皮疙瘩了。)

brief 當名詞

在口語上,brief 當名詞時,常常會當作「簡報、概要」,也可以寫作 briefing,例如:

We were given daily briefs by the lieutenant Smith.(Smith 中尉給了我們每日簡報。)

在英式英文中,brief 當名詞也可以表示「工作、任務的指示、職責」,例如:

My boss told me to stick to my brief.(我老闆叫我做好分內的事情。)

It was my brief to make sure that the facts were recorded accurately.(我的職責就是確保所有的事實都被準確地記錄下來。)

brief 當作動詞

接來下介紹大家最不熟悉的用法,brief 當動詞可以表示「向...報告;給予...資訊」,要注意用法為 brief someone on / about something 喔,來看個例子:

Before going out to arrest the suspects, the police officers had been briefed on what to expect.(逮捕嫌犯之前,警員們已經被告知會遇到什麼了。)

My men have been fully briefed about their duties.(我的手下們已經清楚被告知他們的職責了。)

Could someone brief me about my role in this project?(誰可以跟我說我在這個專案中的職責呢?)

同場加映

最後小編再來跟大家分享一個好用的片語 in brief「簡短來說、簡言之」,當你不想解釋太多,或是不知道該怎麼解釋時就可以用這個片語囉XD!

In brief, we should invest heavily in influencer marketing.(簡言之,我們應該要大力投資網紅行銷。)

In brief, my meeting with the professor was a disaster.(簡短來說,我和教授開的會根本是場災難。)

