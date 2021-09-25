快訊

分析國民黨主席選舉 綠委：真正的分裂才要開始

江啟臣角逐黨魁失利 率一級黨務主管總辭投入罷免陳柏惟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

瓦楞紙創作鋼鐵人爆紅！鍾凱翔打造巨大羽暴龍

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
年僅28歲就享譽國際的鍾凱翔（右二），擅長利用瓦楞紙創作，台南左鎮化石園區龍飛鳳舞特展中長達5公尺的羽暴龍，是他目前作品中最大的一件，文化局邀請他今天專題演講不少粉絲專程來聽講。圖／文化局提供
年僅28歲就享譽國際的鍾凱翔（右二），擅長利用瓦楞紙創作，台南左鎮化石園區龍飛鳳舞特展中長達5公尺的羽暴龍，是他目前作品中最大的一件，文化局邀請他今天專題演講不少粉絲專程來聽講。圖／文化局提供

台南市左鎮化石園區「龍飛鳳舞」特展主展品是用瓦楞紙創作的羽暴龍，創作者是28歲的藝術家鍾凱翔，他今天受邀分享升學過程和興趣的養成，以及創作的心路歷程。他擅長利用瓦楞紙創作，作品風格多變，最擅長寫實、充滿肌肉紋理的動物，龍飛鳳舞特展中長達5公尺的羽暴龍，是他目前作品中最大的一件。

鍾凱翔表示，為配合左鎮化石園區年度特展，與策展單位確認展示主題後，以兩個月的時間完成羽暴龍作品。從「恐龍有長毛」的新研究論點出發，到構想恐龍重新復原樣貌。構思恐龍的羽毛外型設計到實際製作，就花了數周的時間，最後將一根一根羽毛植到恐龍身上的過程，需表現自然蓬鬆感，再度傷透腦筋。

鍾凱翔也分享自己最得意的作品，讓他爆紅的1：1尺寸的鋼鐵人、美洲豹、《珍古德的叢林啟迪》中的巨大猩猩寶寶、鸚鵡螺等，今天有不少他的粉絲趕來參加講座，民眾對他用垂手可得的瓦楞紙，化身成極具藝術美感的作品，感到不可思議。

鍾凱翔說，瓦楞紙塑的工具其實很簡單，只需要剪刀、美工刀、瞬間膠和瓦楞紙即可，再搭上強大的手勁跟源源不絕的靈感，是個門檻相對較低的藝術創作，鼓勵大家動手試試。

左鎮化石園區10月將推出「化石清修課程，由台灣專業的化石清修團隊，帶來美國懷俄明州5000萬年前的魚化石矇板，透過簡易的工具，教導民眾正確的化石清修技巧，並且將化石帶回家，將於十月初開放報名，可到左鎮化石園區網站 查詢最新消息。

化石 恐龍 美洲豹

延伸閱讀

台南左鎮化石園區故事館升級 探索西拉雅文物

台南最熱門文化景點 左鎮化石園區不錯過西拉雅族故事

NBA／睽違多倫多主場超過1年半 加媒曝暴龍確定回歸

NBA／曾親自出馬招募入湖人 詹皇挺暴龍退休德羅展背號

相關新聞

瓦楞紙創作鋼鐵人爆紅！鍾凱翔打造巨大羽暴龍

台南市左鎮化石園區「龍飛鳳舞」特展主展品是用瓦楞紙創作的羽暴龍，創作者是28歲的藝術家鍾凱翔，他今天受邀分享升學過程和興...

賣台第一人竟是「他」？《斯卡羅》背後你不知道的台灣史

《斯卡羅》中男主角之一的李仙得，由法籍藝人法比歐飾演。本劇播出之後，除了法比歐的精湛演技被受肯定，更多被討論的是李仙得一角在劇中的形象詮釋...

【買房英文】阿姨我不想努力了！「頭期款」、「房貸」、「無殼蝸牛」英文怎麼說？

身邊好多朋友年紀輕輕就開始買房，而小編卻只能一直當無殼蝸牛，過著省吃儉用的日子（哭）。於是，每個月都在吃土的小編只好來教大家各種跟買房有關的英文，乖乖當個社畜啦！（果然還是投對胎最重要 QQ）

紐時賞析／加州要新大樓更環保 拉高建築成本

California has led the nation in fighting climate change by ...

紐時賞析／誰創造了再生能源奇蹟？

As terrible as many things in the world are, climate is uniq...

全台唯一茶館式相聲公演 樊光耀、朱德剛到府奉大碗茶

原定5月底登台的台北曲藝團招牌戲「台北大碗茶」公演，延至10月1日至3日在「西門紅樓」登場。台北曲藝團表示，現場演出之外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。