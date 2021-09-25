瓦楞紙創作鋼鐵人爆紅！鍾凱翔打造巨大羽暴龍

台南市左鎮化石園區「龍飛鳳舞」特展主展品是用瓦楞紙創作的羽暴龍，創作者是28歲的藝術家鍾凱翔，他今天受邀分享升學過程和興趣的養成，以及創作的心路歷程。他擅長利用瓦楞紙創作，作品風格多變，最擅長寫實、充滿肌肉紋理的動物，龍飛鳳舞特展中長達5公尺的羽暴龍，是他目前作品中最大的一件。

鍾凱翔表示，為配合左鎮化石園區年度特展，與策展單位確認展示主題後，以兩個月的時間完成羽暴龍作品。從「恐龍有長毛」的新研究論點出發，到構想恐龍重新復原樣貌。構思恐龍的羽毛外型設計到實際製作，就花了數周的時間，最後將一根一根羽毛植到恐龍身上的過程，需表現自然蓬鬆感，再度傷透腦筋。

鍾凱翔也分享自己最得意的作品，讓他爆紅的1：1尺寸的鋼鐵人、美洲豹、《珍古德的叢林啟迪》中的巨大猩猩寶寶、鸚鵡螺等，今天有不少他的粉絲趕來參加講座，民眾對他用垂手可得的瓦楞紙，化身成極具藝術美感的作品，感到不可思議。

鍾凱翔說，瓦楞紙塑的工具其實很簡單，只需要剪刀、美工刀、瞬間膠和瓦楞紙即可，再搭上強大的手勁跟源源不絕的靈感，是個門檻相對較低的藝術創作，鼓勵大家動手試試。

左鎮化石園區10月將推出「化石清修課程，由台灣專業的化石清修團隊，帶來美國懷俄明州5000萬年前的魚化石矇板，透過簡易的工具，教導民眾正確的化石清修技巧，並且將化石帶回家，將於十月初開放報名，可到左鎮化石園區網站 查詢最新消息。

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