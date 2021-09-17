防疫國際交流不中斷 南光中學與日本高等學校視訊交流

新冠疫情下國際教育交流活動受到限制，台南市南光高中推動線上視訊交流與國際持續保持接軌，今天與日本神戶市須磨学園夙川高等學校進行校際交流，雙方有97位學生與，雙方準備相當豐富的表演活動，有日方傳統節慶舞蹈外，也有台灣民俗技藝表演。

南光活動主辦人戴逸表示，活動自年初開始便與關西觀光局接洽並尋求媒合學校，期間受到停課影響準備期被不斷壓縮，學生能在短時間內組織並完成活動實屬不易，當中歷經多次線上會議的討論，也與日方進行線上排演，停課不停學期間紮實的線上授課，讓學生能夠迅速熟悉狀況，也感謝日方在期間積極協助共同參與，體現「台日友好」的價值。

參加學生顏嘉儀表示，很幸運能參加這次的交流活動，雖然因為疫情關係沒有辦法參與教育旅行，但這次的機會仍是一次難忘的經驗，在交流過程中學習如何運用不同文化視角來進行討論，相信這對未來是十分重要的能力，也是彌足珍貴的回憶。

南光中學自2014年以來積極辦理國際教育旅行，踏足日本、英國、澳洲、中國、泰國等地，近兩年受疫情影響實體交流雖受限制，但仍積極爭取與外國學校進行交流的機會，2年來已進行4場的視訊交流活動，每場活動包含不同的進行模式，從議題研討、文化交流乃至討論發表，除培養學生的國際觀之外，更能讓學生發揮多元的能力。

副校長鄭喬分表示，學校目前仍積極規劃多個場次的國際交流活動，在大環境變化的狀況下，希望能持續提供拓展學生視野的機會。 台南市南光中學今天舉辦國際視訊交流活動，與日本神戶市須磨学園夙川高等學校進行校際交流。圖／南光中學提供 台南市南光中學今天舉辦國際視訊交流活動，與日本神戶市須磨学園夙川高等學校進行校際交流。圖／南光中學提供

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