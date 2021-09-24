【買房英文】阿姨我不想努力了！「頭期款」、「房貸」、「無殼蝸牛」英文怎麼說？
身邊好多朋友年紀輕輕就開始買房，而小編卻只能一直當無殼蝸牛，過著省吃儉用的日子（哭）。於是，每個月都在吃土的小編只好來教大家各種跟買房有關的英文，乖乖當個社畜啦！（果然還是投對胎最重要 QQ）
跟買房有關的英文
down payment
通常買房第一件事就是要準備「頭期款」啦！而 down payment 就是指「（分期付款中的）頭期款；預付定金」，如果要說「繳頭期款」的話，就可以用 make / put a down payment on something 來表示。
After tightening his belt for several years, Kevin finally built up his savings to put a down payment on the house.（在省吃儉用幾年後，Kevin 終於存下夠多錢繳房子的頭期款。）
mortgage
繳完頭期款後，剩下的錢通常就會用「貸款」的方式慢慢還清啦！mortgage 就是「抵押貸款」的意思，常用來指買房時的「房貸」，要注意這個字的 t 是不發音的喔！
或是如果要簡單一點的話，也可以直接用 home loan 就好了。
Being unemployed, the man was falling behind on his mortgage payments and could be evicted from his home.（由於失業，該男子繳不出貸款而可能會被逐出家門。）
另外，按不同時間償付的貸款我們就可以說：
● a monthly mortgage payment 按月付的貸款
● a seasonal mortgage payment 按季付的貸款
● an annual mortgage payment 按年付的貸款
interest rate
貸款的時候當然也要關注「利率」是多少啦！interest 除了常見的「興趣；愛好」，也可以指「（貸款的）利息」，而 rate 則是「率，比率」，所以兩個合在一起就是 interest rate「利率」的意思。
如果要表示「高 / 低利率」的話，就可以直接用 high / low interest rates
You should compare the interest rates of different banks before applying for a mortgage.（你應該在申請貸款之前先比較不同銀行的利率。）
無殼蝸牛族
Generation Rent
除了買房之外，現在也有越來越多人選擇當「租屋族」。因為 rent 有「租用，租借」的意思，所以 Generation Rent 就被用來代表「租屋族」的人們，也就是中文所說的「無殼蝸牛族」。
Due to soaring property prices, Generation Rent has become a trend in recent years.（由於房價飆漲，近幾年租屋族已經成為一種趨勢。）
唉，不說了，小編要先去旁邊哭了。
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