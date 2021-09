【買房英文】阿姨我不想努力了！「頭期款」、「房貸」、「無殼蝸牛」英文怎麼說？

身邊好多朋友年紀輕輕就開始買房,而小編卻只能一直當無殼蝸牛,過著省吃儉用的日子(哭)。於是,每個月都在吃土的小編只好來教大家各種跟買房有關的英文,乖乖當個社畜啦!(果然還是投對胎最重要 QQ)

跟買房有關的英文

down payment

通常買房第一件事就是要準備「頭期款」啦!而 down payment 就是指「(分期付款中的)頭期款;預付定金」,如果要說「繳頭期款」的話,就可以用 make / put a down payment on something 來表示。

After tightening his belt for several years, Kevin finally built up his savings to put a down payment on the house.(在省吃儉用幾年後,Kevin 終於存下夠多錢繳房子的頭期款。)

mortgage

繳完頭期款後,剩下的錢通常就會用「貸款」的方式慢慢還清啦!mortgage 就是「抵押貸款」的意思,常用來指買房時的「房貸」,要注意這個字的 t 是不發音的喔!

或是如果要簡單一點的話,也可以直接用 home loan 就好了。

Being unemployed, the man was falling behind on his mortgage payments and could be evicted from his home.(由於失業,該男子繳不出貸款而可能會被逐出家門。)

另外,按不同時間償付的貸款我們就可以說:

● a monthly mortgage payment 按月付的貸款

● a seasonal mortgage payment 按季付的貸款

● an annual mortgage payment 按年付的貸款

interest rate

貸款的時候當然也要關注「利率」是多少啦!interest 除了常見的「興趣;愛好」,也可以指「(貸款的)利息」,而 rate 則是「率,比率」,所以兩個合在一起就是 interest rate「利率」的意思。

如果要表示「高 / 低利率」的話,就可以直接用 high / low interest rates

You should compare the interest rates of different banks before applying for a mortgage.(你應該在申請貸款之前先比較不同銀行的利率。)

無殼蝸牛族

Generation Rent

除了買房之外,現在也有越來越多人選擇當「租屋族」。因為 rent 有「租用,租借」的意思,所以 Generation Rent 就被用來代表「租屋族」的人們,也就是中文所說的「無殼蝸牛族」。

Due to soaring property prices, Generation Rent has become a trend in recent years.(由於房價飆漲,近幾年租屋族已經成為一種趨勢。)

唉,不說了,小編要先去旁邊哭了。

