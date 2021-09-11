遇見大未來！ 極端氣候下不同的「廣達游於藝」

台南市教育局與廣達文教基金會合作舉辦「廣達游於藝」校園巡迴展，今天在成功國中揭幕，今年主題是「遇見大未來」，共有16所學校參與。市長黃偉哲以上半年的旱情到6、7月的淹大水，強調極端氣候的隨時可見，認為透過對環境問題的關切，可讓學生有更深層體認，更懂得守護環境。

黃偉哲表示，「廣達游於藝」是近年來產官學合作，推動校園藝術教育最成功的計畫。展覽主題作品都是廣達與國內外博物館合作，將古今中外藝術品帶入校園，讓資源不足的偏鄉也能體驗豐富的藝術文化巡禮。

他說，今年的主題是遇見大未來，尤其是以低碳、綠能、環保永續來作為主軸，並緊扣著5個子題，讓孩子能更深入認識環境。尤其面臨全球暖化，今年上半年缺水缺到市長要去祈雨，結果到5月底、6 月初，又雨下到淹水，他要拜託清潔隊、工務局工程隊趕快去清水溝；極端氣候造成的影響，隨時可見。

黃偉哲指出，因疫情的影響，國內受到很大衝擊，南市的表現在6 都裡還算可以，到昨天止，已連續73天加零。他強調，這個努力的成果屬於所有的市民，但不管在防疫、環境、文藝或公共建設上，還要再努力。

廣達文教基金會表示，與台南合作7年推「廣達游於藝」，今年的導覽達人選拔，台南抱走2個首獎，相當不易；老師創意教學選拔報名到9月30日，首獎20萬、優等15萬，歡迎老師挑戰。除了廣達游於藝外，還有廣達游於智、設計學習計畫，期待更多學校加入。

教育局長鄭新輝表示，首展在成功國中，學生運用巧思，將5大子題串聯成檢視地球面臨衝擊的劇情，引領與會人員在「關鍵時刻」打開「潘朵拉的盒子」，正視「地球碳襲」的危機；從「寂靜春天」感受自然環境的休戚與共，進而從心出發，向地球伸出友誼之手，搭乘「希望的方舟」，遇見大未來。

「廣達游於藝」即日起至明年6月30日巡迴16校展出35幅作品，學校各培訓導覽員解說作品，將藝文、環境教育向下扎根。 台南市長黃偉哲今天為「廣達游於藝」校園巡迴展揭展。記者鄭惠仁／攝影 成功國中培訓的導覽小尖兵解說展出的作品。記者鄭惠仁／攝影

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