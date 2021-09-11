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中小學搶要太空種子 獲選學校怕「種死」還超前部署

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
國家太空中心去年將台灣種子送達日本宇宙航空研究開發機構（JAXA），並於去年10月搭上補給物資給太空人的太空船，前往國際太空站旅行七個月。圖／國研院提供
國家太空中心去年將台灣種子送達日本宇宙航空研究開發機構（JAXA），並於去年10月搭上補給物資給太空人的太空船，前往國際太空站旅行七個月。圖／國研院提供

台灣參加日本主導「亞洲種子送上太空計畫」，台灣藜、姬蝴蝶蘭、番椒及向日葵種子也跟著上太空「旅外」七個月，近日將返台，中興大學將帶領國內中小學生進行研究，並分析種子在太空環境變因下，是否會影響發芽率、株高、葉形、外觀。由於入選學校多，太空種子有限，也有學校教師坦言怕「種死」，趕緊先拿同品種的種子來試種。

太空研究逐漸進步，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）發起「亞洲草本在太空」科學教育計畫。國家太空中心與中興大學去年先從台灣寄種子至日本集合，並連同其他7國、14種種子一起運送至國際太空站，日方已在9月9日寄出台灣的四種種子，預定下周可抵中興大學。

為迎接種子歸來，中興大學上月底舉辦「台灣種子太空旅行計畫推廣教育營」，吸引全國師生組隊搶報名，最終共有10組高中職、30組國中、41組國小團隊錄取。

根據中興大學規畫，姬蝴蝶蘭將給高中生培育、台灣藜與番椒給國中組，向日葵種子因數量少，不發配，領養學校要負責記錄待過和未待過外太空植物的差別；國小組則獲得日本分送的未上過太空的甜羅勒種子，由於日本太空人已在外太空嘗試種這項植物，可與國小生的成果互為實驗組、對照組。

中興大學農藝系教授楊靜瑩表示，「這是一個未知的研究」。種子要上一趟太空很不容易，種子受到環境變化，是否會導致基因突變？誘變結果是我們所想要的嗎？突變後的性狀也要經過篩選，植物生長速率是否可以更快、更耐環境泥沼、乾旱或淹水等，都是未來要更進一步要研究的。

楊靜瑩也說，太空人登陸月球後，太空研究也越來越進步，甚至已可在外太空種植植物。她說，目前國外已成功在太空種植小麥、豌豆、洋蔥、蘿蔔等作物，這回是台灣首次有種子上太空再回來，除了推廣太空教育，也可探討植物種子受到環境影響，到底會造成多大的改變。

台北市幸安國小持續在校推動小田園計畫，幸安國小資優班教師李婕瑜表示，將開放對太空、園藝、科學實驗有興趣的資優班學生參加，除了操作基本水量、日照的變因，也有學生過去曾進行真空瓶的獨立研究，屆時也會跟學生討論研究細節。

台北市私立幼華高中附設國中部安排讓國三直升班學生進行太空種子研究，預計將分配到三至四顆太空種子。幼華高中實驗研究組組長張永浩表示，將由學生進行對照組、實驗組，紀錄台灣藜及番椒的生長高度、葉子型態、果實種子數量等，由於種子數量少，近日將讓學生先試種。

太空人 中興大學 日本

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