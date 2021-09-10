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上太空的台灣種子要從日本回來了！ 中小學生接力研究

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
太空中心去年7月底將種子送達日本宇宙航空研究開發機構(JAXA)，並於去年十月搭上補給物資給太空人的太空船，前往國際太空站(ISS)。圖／取自國家太空中心臉書粉絲專頁
太空中心去年7月底將種子送達日本宇宙航空研究開發機構(JAXA)，並於去年十月搭上補給物資給太空人的太空船，前往國際太空站(ISS)。圖／取自國家太空中心臉書粉絲專頁

台灣參加日本主導的「亞洲種子送上太空計畫」（Asia Herb in Space, AHiS），台灣藜、姬蝴蝶蘭、甜椒及向日葵等4種上太空旅行了7個月的種子，昨日已從日本寄送回台灣，預計近日就會抵達中興大學，並由國內中小學生，分析這些植物的生長特性，並將收集學生的科學報告，進行國際交流與分享。

國家實驗研究院國家太空中心（國研院太空中心）執行科技部政策，與中興大學促成國內學生參與「亞洲種子送上太空計畫」。這項計畫由日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）主責，為國際太空站製造希望號（Kibo）實驗艙，為促進使用率，亞太區域太空組織論壇（APRSAF）建立了「亞洲創益合作計畫」（Kibo-ABC），而「亞洲種子送上太空計畫」即為其中一項。

台灣選定台灣藜、姬蝴蝶蘭、甜椒及向日葵等4種作物參與這項計畫，去年先是從台灣寄出種子至日本集合，並在去年12月7日，連同其他7國共14種種子一起運送至國際太空站，貯放於Kibo艙中。停留7個月後，這些種子於7月9日返抵地球，並於7月31日送抵日本JAXA，日方已於9月9日寄出台灣的4種種子，預定近日即可抵達中興大學。

除了亞洲各國自行選擇種子送上太空旅行外，「亞洲種子送上太空計畫」也選定日本的甜羅勒及馬來西亞的聖羅勒，分別在Kibo中種植一個月，由太空人記錄拍攝其生長情況，最後送回地球進行分析及性狀調查，所有種植資料也將提供給參加計畫的各國比對。

而在太空種植的同時，「亞洲種子送上太空計畫」也將這些種子寄給參與國，分給有興趣加入的學校學生栽種並進行科學上的分析，台灣這次也同時收到了一批未上過太空的甜羅勒種子。

為迎接種子歸來，中興大學農業暨自然資源學院（中興大學農資院）提前於8月31日以視訊方式進行「台灣種子太空旅行計畫推廣教育營」。營隊共吸引63組國小、37組國中、19組高中職報名，由於數量有限，中興大學農資院選擇10組高中職團隊以姬蝴蝶蘭為標的、30組國中團隊以甜椒及台灣藜為標的，進行栽培與研究；並選出41組國小團隊，將發給「亞洲種子送上太空計畫」提供的甜羅勒種子進行對照實驗。至於向日葵種子，由於數量很少，相關實驗只能由研究人員親自執行。

太空中心表示，希望透過計畫促進太空科學普及化，讓台灣學生有更多機會接觸到太空科學，未來也能透過與國際交流，分享台灣學生的科學報告，增加台灣在太空領域的國際能見度。

太空人 中興大學 日本

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