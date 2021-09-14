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【趣味英文】別再踏上不鮭路了！來學學跟「魚」有關的超實用片語

聯合新聞網 / 希平方

記得幾個月前壽司店優惠而引起的「鮭魚之亂」連國外媒體都在爭相報導，CNN 甚至將這個現象稱為 Taiwan’s salmon name-changing frenzy「台灣鮭魚改名狂熱」。趁著這波鮭魚潮，今天小編就來教大家各種跟「魚」有關的片語吧！

各種跟「魚」有關的片語

fish around

這個片語的 fish 是當動詞「翻找、搜尋」，有點像是在海裡面撈魚的感覺，所以 fish around 就是指「尋找東西」，也就等同於 look for something。

She was fishing around the house for her cellphone.（她在家裡翻找她的手機。）

fish for something

這裡的 fish 就是大家最熟悉的「捕、釣」，所以 fish for something 就是「釣魚、捕魚」的意思。我們先看個例子：

During the Flying Fish Festival, the Tao people of Lanyu Island sail out to fish for flying fish.（在飛魚季期間，蘭嶼的達悟族人會出海捕捉飛魚。）

除此之外，這個片語還可以引申為「間接探聽、旁敲側擊」的意思，也就是指利用一些話語來引出或打聽對方的消息，就像用魚餌誘惑魚上鉤一樣。

The salesperson is trying to fish for information about other companies’ marketing strategies.（那位銷售業務正在試圖打聽其他公司的銷售策略。）

something is fishy

Fishy 拿來形容「魚」可以指「不新鮮的、有魚腥味的」，而如果魚販的魚聞起來不新鮮，就會被認為是在欺騙消費者，是不誠實的。所以後來 something is fishy 就被用來形容某事是「可疑的、虛假的」

Maybe you should double-check the contract; I can sense something fishy about it.（也許你應該再檢查一次合約；我感覺內容有點不對勁。）

另外，也可以用 a fish story / fish tale 來表示「謊言、誇大不實的故事」

Don’t believe a word he says. It’s just another one of his fish tales.（別相信他說的任何一句話。這只是他另一個誇大不實的故事而已。）

fish out of water

這個片語從字面上翻譯是「魚從水裡出來」，但其實就是中文說的「如魚離水」，表示一個人脫離原本舒適的環境，進到一個陌生的環境後而感到不自在、不習慣。

Jerry felt like a fish out of water when he first joined the company, but after a while, he got along pretty well with his coworkers.（Jerry 剛加入公司時感覺如魚離水，但一陣子後，他就跟同事相處得不錯。）

There are plenty more fish in the sea.

這句話字面上是「海裡面還有很多魚」，但其實就是在說「天涯何處無芳草」，用來安慰別人這世界上還有很多合適的人可以追尋。

Don’t cry over your cheating ex. There are plenty more fish in the sea!（別再為妳劈腿的前任哭了。世界上還有這麼多好男人！）

這樣大家都知道這些片語怎麼用了嗎？

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鮭魚 蘭嶼

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