【我的美國同事最愛講】網路流行標籤 #iykyk 是什麼意思？

上個月小編的美國同事又教了大家奇怪又好笑的英文，但怎麼可以只有我一個人學到呢？小編就把這個你可能沒看過的英文縮寫教給大家吧！今天要認識的是這個縮寫：iykyk，常常會出現在社群平台上，常用標籤的方式呈現喔，像是這樣：#iykyk。

#iykyk 這個縮寫的意思？

先來看看這個美眉在 IG 的貼文，一起來猜猜這是什麼意思。

她打了這樣的一句話：Last night was a blast! #iykyk。

首先我們先看 Last night was a blast! 是什麼意思呢？有詳讀 之前專欄 的捧由一定不會忘記，blast 有「狂歡、超棒體驗」的意思，所以整句就是說「昨晚玩超瘋、昨晚超好玩！」

那後面的 hashtag 到底是什麼意思啦！#iykyk 就是今天的教學重點，其實是一句很酷（ㄆ一ˋ）的英文：

If you know, you know.（懂的人就會懂。）

網路上常常直接將這句話每個字的開頭拿來縮寫，變成：iykyk。

整句話可以這樣理解：

Last night was a blast! #iykyk（昨晚超瘋！#懂人自懂）

其實就是想要傳達出這樣的語氣：「有跟我們一起玩超瘋的人就會懂，沒來的就不會懂，我也沒有要多做解釋啦！」

所以囉，If you know, you know. 可以用來傳達出「這是只有少數、特定的人才知道的資訊、內容等等」。概念有一點類似英文中的 inside joke（知情的人才會知道的笑話）。所以沒有參與其中的人可能會不懂對方在講什麼喔。

更多情境應用

這樣大家有抓到這句話的精髓了嗎？還沒嗎？沒關係，再來看幾個對話吧：

Amy: Hey, I just saw this hashtag #iykyk. Do you know what that means?（嘿，我剛剛看到 #iykyk 這個標籤。妳知道那是什麼意思嗎？）

Stephie: Well, if you know, you know.（嗯，懂的人就會懂。）

Amy: Huh? Come on, just tell me what it means!（蛤？幹嘛這樣，就跟我講是什麼意思嘛！）

或者你聽到朋友在聊某個你不認識的人，你想去湊湊熱鬧，可能會有以下的對話：

Anne: Hey, who are you guys talking about?（嘿，你們在聊誰呀？）

Betty: A funny guy we met at the party last night. He is—well, if you know, you know.（我們昨晚在派對遇到的一個幽默的男生。他很－－唉呀，反正懂的人才會懂。）

又或者，你看到大家一直在推特上發某種推文，你感到很困惑，就問朋友：

Joyce: Why is everyone tweeting this? What's that about?（為什麼大家一直推文這個啊？那在講什麼啊？）

Ann: He-he, if you know, you know.（嘻嘻，懂的人才會懂。）

Joyce: Ugh, I hate you.（噢，我討厭妳。）

看完這些活潑的對話後，大家懂這句話的用法了嗎？以後不管是在 FB、Twitter 或 Instagram 上看到這種標籤，就可以理解囉！

延伸閱讀

1. 【我的美國同事最愛講】Last night was a blast! 是什麼意思？

2. 【我的美國同事最愛講】What about it? 是什麼意思？

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