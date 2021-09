【我的美國同事最愛講】網路流行標籤 #iykyk 是什麼意思？

上個月小編的美國同事又教了大家奇怪又好笑的英文,但怎麼可以只有我一個人學到呢?小編就把這個你可能沒看過的英文縮寫教給大家吧!今天要認識的是這個縮寫:iykyk,常常會出現在社群平台上,常用標籤的方式呈現喔,像是這樣:#iykyk。

#iykyk 這個縮寫的意思?

先來看看這個美眉在 IG 的貼文,一起來猜猜這是什麼意思。

她打了這樣的一句話:Last night was a blast! #iykyk。

首先我們先看 Last night was a blast! 是什麼意思呢?有詳讀 之前專欄 的捧由一定不會忘記,blast 有「狂歡、超棒體驗」的意思,所以整句就是說「昨晚玩超瘋、昨晚超好玩!」

那後面的 hashtag 到底是什麼意思啦!#iykyk 就是今天的教學重點,其實是一句很酷(ㄆ一ˋ)的英文:

If you know, you know.(懂的人就會懂。)

網路上常常直接將這句話每個字的開頭拿來縮寫,變成:iykyk。

整句話可以這樣理解:

Last night was a blast! #iykyk(昨晚超瘋!#懂人自懂)

其實就是想要傳達出這樣的語氣:「有跟我們一起玩超瘋的人就會懂,沒來的就不會懂,我也沒有要多做解釋啦!」

所以囉,If you know, you know. 可以用來傳達出「這是只有少數、特定的人才知道的資訊、內容等等」。概念有一點類似英文中的 inside joke(知情的人才會知道的笑話)。所以沒有參與其中的人可能會不懂對方在講什麼喔。

更多情境應用

這樣大家有抓到這句話的精髓了嗎?還沒嗎?沒關係,再來看幾個對話吧:

Amy: Hey, I just saw this hashtag #iykyk. Do you know what that means?(嘿,我剛剛看到 #iykyk 這個標籤。妳知道那是什麼意思嗎?)

Stephie: Well, if you know, you know.(嗯,懂的人就會懂。)

Amy: Huh? Come on, just tell me what it means!(蛤?幹嘛這樣,就跟我講是什麼意思嘛!)

或者你聽到朋友在聊某個你不認識的人,你想去湊湊熱鬧,可能會有以下的對話:

Anne: Hey, who are you guys talking about?(嘿,你們在聊誰呀?)

Betty: A funny guy we met at the party last night. He is—well, if you know, you know.(我們昨晚在派對遇到的一個幽默的男生。他很--唉呀,反正懂的人才會懂。)

又或者,你看到大家一直在推特上發某種推文,你感到很困惑,就問朋友:

Joyce: Why is everyone tweeting this? What's that about?(為什麼大家一直推文這個啊?那在講什麼啊?)

Ann: He-he, if you know, you know.(嘻嘻,懂的人才會懂。)

Joyce: Ugh, I hate you.(噢,我討厭妳。)

看完這些活潑的對話後,大家懂這句話的用法了嗎?以後不管是在 FB、Twitter 或 Instagram 上看到這種標籤,就可以理解囉!

延伸閱讀

1. 【我的美國同事最愛講】Last night was a blast! 是什麼意思?

2. 【我的美國同事最愛講】What about it? 是什麼意思?

商品推薦