快訊

獨／好消息！機師接觸台中兩空服員及家屬 PCR都採陰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「七街畫會」13名畫者在港藝中心聯展 畫會名稱有來由

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
「七街畫會」全員13名畫者，即日起到9月26日在台中市港區藝術中心舉辦油畫聯展。圖／畫會提供
「七街畫會」全員13名畫者，即日起到9月26日在台中市港區藝術中心舉辦油畫聯展。圖／畫會提供

「七街畫會」第三屆聯展，即日起到9月26日在台中市港區藝術中心展覽室C展出，畫會共有12名女性及1名男性成員，共展出約82幅油畫作品，畫作的題材面向廣，有寫實、有寫意，也有畫中話，還有讓人緬懷舊有美好時光的畫作內容。

「七街畫會」開始成立時沒有名稱，畫會成員大都以女性為主，20多年前，會員蘇平冲熱心提供空間作為習畫場地，地址在台中市朝馬七街，久而久之就以「七街畫會」為畫會名稱；這是台中市一個由藝術家曾銘祥老師所指導的畫會，2014，2016年分別曾經在台中展出過二次，獲得好評。

畫者包括武仲莊、蘇平冲、顏惠珍、鄭立苹、黃富美、簡白瑛、蔡小菁、邱美粧、林倢英、莊淨蓉、甘若蘭、黃瑞樺和柯如等人。

台中市 藝術家

延伸閱讀

高港貨櫃量 拚重返千萬TEU

花蓮豐濱海上古道落石封閉 公所擬爭取設防護網

花蓮天空步道因火燒山持續落石 公所向中央爭設防護網

影／貨櫃各自亂堆 新北整頓後厝漁港興建20間漁具倉庫

相關新聞

屏東萬巒圖書館借出多益單字書寫滿筆記 鄉長買回學習

屏東縣萬巒鄉立圖書館近期整理還書箱，發現借出「多益測驗核心單字書」書本有摺頁、每頁還寫滿註記，圖書館長潘佩茹說，當下看到...

「七街畫會」13名畫者在港藝中心聯展 畫會名稱有來由

「七街畫會」第三屆聯展，即日起到9月26日在台中市港區藝術中心展覽室C展出，畫會共有12名女性及1名男性成員，共展出約8...

閱讀數學／《長安十二時辰》裡的唐朝基地台

兩年前的中國古裝劇《長安十二時辰》頗受好評，許多人可能聽過或看過。劇情描述主角們得在24小時內，解除炸毀長安的恐怖攻擊。...

國際小學堂／伊斯蘭教法超嚴 女性難獲尊重

激進組織神學士拿下阿富汗政權後，外界擔心阿富汗婦女的權利將受限，對此，神學士在奪權後首場記者會上宣稱，會在「伊斯蘭教法」...

國際小學堂／懂得取悅國際社會 神學士真的變了嗎

激進組織神學士八月十五日奪取阿富汗政權，是自二○○一年因包庇九一一事件主謀賓拉丹而被美推翻以來，時隔廿年再度執政。

2022泰晤士世界大學排名 台灣40校上榜、台大跌出百大

泰晤士高等教育特刊今在台灣時間2日公布2022世界大學排名，今年全球共99國1662所大學入榜，總數創歷史新高，冠軍仍是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。