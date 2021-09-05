「七街畫會」13名畫者在港藝中心聯展 畫會名稱有來由

「七街畫會」第三屆聯展，即日起到9月26日在台中市港區藝術中心展覽室C展出，畫會共有12名女性及1名男性成員，共展出約82幅油畫作品，畫作的題材面向廣，有寫實、有寫意，也有畫中話，還有讓人緬懷舊有美好時光的畫作內容。

「七街畫會」開始成立時沒有名稱，畫會成員大都以女性為主，20多年前，會員蘇平冲熱心提供空間作為習畫場地，地址在台中市朝馬七街，久而久之就以「七街畫會」為畫會名稱；這是台中市一個由藝術家曾銘祥老師所指導的畫會，2014，2016年分別曾經在台中展出過二次，獲得好評。

畫者包括武仲莊、蘇平冲、顏惠珍、鄭立苹、黃富美、簡白瑛、蔡小菁、邱美粧、林倢英、莊淨蓉、甘若蘭、黃瑞樺和柯如等人。

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