紙風車全台巡演首場在台中 今加碼直播免費看

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
親子劇天團「紙風車劇團」，今天在中山堂接力演出兩場「三國奇遇記」，這也是疫情警戒降級後的全台巡演首場，因線上索票瞬間秒殺，為避免觀眾向隅，加碼今晚線上直播。圖／台中市文化局提供
親子劇天團「紙風車劇團」，今天在中山堂接力演出兩場「三國奇遇記」，這也是疫情警戒降級後的全台巡演首場，因線上索票瞬間秒殺，為避免觀眾向隅，加碼今晚線上直播。圖／台中市文化局提供

台中市振興藝文產業，邀請到國內親子劇天團「紙風車劇團」，今天在中山堂接力演出兩場「三國奇遇記」，這也是疫情警戒降級後的全台巡演首場。日前線上索票瞬間秒殺，為避免觀眾向隅，市長盧秀燕加碼今晚線上直播。

三級警戒期間藝文活動停擺，對產業造成巨大衝擊，台中市這次邀紙風車劇團，將疫情降級後的首演獻給台中市民，別具意義，也希望市民安心享受豐富的藝文生活，一起振興藝文產業發展。

台中市文化局強調，今晚直播粉絲可在「臺中文化小尖兵」、「漾台中」、「紙風車劇團FB粉絲專頁」等平台收看，限時24小時，明天晚上7時下架，請熱愛好戲的大小朋友務必鎖定。

「希望，從台中出發！」紙風車劇團團長任建誠說，今天為疫情降級後的第一場演出，感謝所有市民和市府共同防疫。盼望在這場演出後，團隊也都可陸續展開演出，劇場要有觀眾才圓滿。

紙風車「三國奇遇記」取材傳統文學作品「三國演義」，帶領大小朋友穿越時光回到公元二世紀，重現著名的「黃巾之亂」，融入現代人物角色和時空交替的創意，顛覆觀眾對歷史故事和人物的印象，同時讓小朋友體會友誼與和平的重要性，以及面對困難時如何冷靜以對。

文化局說，8月起已陸續推出兒童藝術節、逍遙音樂町和傑出演藝團隊演出，未來還有百餘組街頭藝人演出及年度盛會台中爵士音樂節等，多元類型的表演活動輪番上陣，超過百場演出精彩呈現。

紙風車 台中市 疫情

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