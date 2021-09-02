2022泰晤士世界大學排名 台灣40校上榜、台大跌出百大

泰晤士高等教育特刊今在台灣時間2日公布2022世界大學排名，今年全球共99國1662所大學入榜，總數創歷史新高，冠軍仍是英國牛津大學，蟬聯6年冠軍寶座；台灣方面如台大名列113名，較去年97名降16名，跌出世界百大榜單，今年全台共有40校入榜，較去年38校增加2校，又以醫學領域大學排序較前。

在今年的全球榜單中，英國牛津大學蟬聯6年榜首，第2名為美國加州理工學院、美國哈佛大學兩校並列，第4名為美國史丹佛大學，排名第5名包含英國劍橋大學、美國麻省理工學院，第7名為美國普林斯頓大學、第8名為美國加利福尼亞大學（簡稱柏克萊加大）、第9名為美國耶魯大學、第10名為美國芝加哥大學等。

今年台灣共40校入榜，較去年增加2校，但被視為國內龍頭大學的台大，去年首度闖入世界百大，今年則列全球113名，比去年97名退步16名，跌出百大榜單。

而在台大之後，依序則是台北醫學大學列全球201到250名，中國醫藥大學列301到350名，陽明大學與交通大學今年2月正式合併為陽明交通大學，則列301到350名，清華大學列351到400名，顯見高等教育在醫學領域的投注成果更顯而易見。

其中，北醫大與中醫大皆較去年進步100名區間，北醫大在THE的5項排名指標都較去年進步，包括「教學」、「研究」、「論文引用」、及「國際化」及「新創收入」。該校校長林建煌表示，這是學校與附屬醫院多年來努力投入與合作的成果，未來將朝向創新型大學定位邁進，從醫學教育、生醫產業、醫療新創等領域，提升北醫國際影響力。

不過，全台去年有18校進入全球1千名榜單，今年除了上述進入前500名的學校外，只剩11校，其餘6校依序為亞洲大學（501到600名）、台灣師範大學（601到800名）、台灣科技大學（601到800名）、成功大學（601到800名）、長庚大學（801到1000名）、中山大學（801到1000名）。 2022英國泰晤士世界大學排名今天上午揭曉，台大名列113名，跌出百大榜，全台今年共40校入整體榜單，較去年38校增2校。圖取自THE泰晤士網站

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