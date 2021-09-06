【口說英語充電站】No means no. 是什麼意思？
那天小編在百貨公司聽到一個小朋友在和媽媽的對話：
The kid: Mom, can I have the ice cream?（麻麻，我可以吃那個冰淇淋嗎？）
The mom: No. We’re about to have lunch.（不行，我們快吃午餐了。）
The kid: Please. I promise to behave myself. I really, really want that ice cream.（拜託嘛。我保證會乖乖的。我真的真的很想要吃那個冰淇淋。）
The mom: No means no. Maybe next time.（_____。也許下次吧。）
媽媽說的這句 No means no. 是什麼意思呢？大家猜得出來嗎？
No means no. 是什麼意思？
這題不是陷阱唷！答案就是字面上的「不行就是不行」。當你要堅定拒絕別人的「勾勾纏」時，你就可以說 No means no. 示意對方這件事情沒得討論、到此為止。比如說，你可以這樣拒絕身邊的「一口一口哥 / 姐」：
Your friend: Hey, your drink looks good! Can I take a sip of it?（嘿，你的飲料看起來很好喝欸！我可以喝一口嗎？）
You: Ah, no.（呃。不要。）
Your friend: Come on! Just a sip, please.（喔拜託！一口就好，好嘛好嘛。）
You: No means no. Why don’t you just go buy one?（不要就是不要。你為什麼不自己買一杯就好？）
或是你和手足之間的對話：
Your sister: Can I use your car?（我可以用你的車嗎？）
You: No. Last time you got my car keyed. Don’t you remember?（你上次害我的車子刮到了。你不記得了嗎？）
Your sister: Plea—（拜－－）
You: No means no. That’s it.（不行就是不行。夠了喔。）
mean 的其他口語用法
I mean it.
mean 當作動詞時還有「強調」的作用。I mean it. 表示「我是認真的、沒在跟你開玩笑」，比如說這樣的情境：
A: I am getting married.（我要結婚了。）
B: Shut up! Seriously?（真假啦！認真？）
A: Yeah, I mean it.（嗯，我沒有開玩笑。）
I didn’t mean it.
那如果加上否定，I didn’t mean it. 意思是「我不是故意的、我是無心的」，是道歉時很常會說的話，例如：
Sorry to hurt your feelings, but I didn’t mean it.（抱歉傷到你的感受了，但我不是故意的。）
I mean
I mean 的意思是「我是說…；我的意思是…」，是一個很好用的「填補詞」（filler word），可以用來更進一步地解釋，或者修正前面說錯的話，例如：
This cake is awesome—I mean, the fruit is fresh, it’s not too sweet, and the taste is rich.（這個蛋糕很讚欸－－我的意思是，裡面的水果很新鮮，不會太甜，口感層次也很豐富。）
The steak is yucky—I mean, yummy. What am I saying?（這個牛排好噁心－－不是啦，我是要說好好吃。我在說什麼啊？）
be meant to do something
這個片語有兩個意思。第一個是「應該要…」，跟 should 的意思有點雷同，例如：
You are meant to be here at six! Now our train has left.（你應該要六點到這裡的！現在我們的火車已經跑了。）
另一個意思則是「注定要…」，例如：
Maybe I’m meant to fail. I am a pathetic loser.（也許我注定要失敗。我就是一個可悲的魯蛇。）
沒想到一個 mean 字居然有這麼多實用的口語搭配用法吧！希望大家都有學起來唷，我們下次見！
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