【口說英語充電站】No means no. 是什麼意思？

那天小編在百貨公司聽到一個小朋友在和媽媽的對話:

The kid: Mom, can I have the ice cream?(麻麻,我可以吃那個冰淇淋嗎?)

The mom: No. We’re about to have lunch.(不行,我們快吃午餐了。)

The kid: Please. I promise to behave myself. I really, really want that ice cream.(拜託嘛。我保證會乖乖的。我真的真的很想要吃那個冰淇淋。)

The mom: No means no. Maybe next time.(_____。也許下次吧。)

媽媽說的這句 No means no. 是什麼意思呢?大家猜得出來嗎?

No means no. 是什麼意思?

這題不是陷阱唷!答案就是字面上的「不行就是不行」。當你要堅定拒絕別人的「勾勾纏」時,你就可以說 No means no. 示意對方這件事情沒得討論、到此為止。比如說,你可以這樣拒絕身邊的「一口一口哥 / 姐」:

Your friend: Hey, your drink looks good! Can I take a sip of it?(嘿,你的飲料看起來很好喝欸!我可以喝一口嗎?)

You: Ah, no.(呃。不要。)

Your friend: Come on! Just a sip, please.(喔拜託!一口就好,好嘛好嘛。)

You: No means no. Why don’t you just go buy one?(不要就是不要。你為什麼不自己買一杯就好?)

或是你和手足之間的對話:

Your sister: Can I use your car?(我可以用你的車嗎?)

You: No. Last time you got my car keyed. Don’t you remember?(你上次害我的車子刮到了。你不記得了嗎?)

Your sister: Plea—(拜--)

You: No means no. That’s it.(不行就是不行。夠了喔。)

mean 的其他口語用法

I mean it.

mean 當作動詞時還有「強調」的作用。I mean it. 表示「我是認真的、沒在跟你開玩笑」,比如說這樣的情境:

A: I am getting married.(我要結婚了。)

B: Shut up! Seriously?(真假啦!認真?)

A: Yeah, I mean it.(嗯,我沒有開玩笑。)

I didn’t mean it.

那如果加上否定,I didn’t mean it. 意思是「我不是故意的、我是無心的」,是道歉時很常會說的話,例如:

Sorry to hurt your feelings, but I didn’t mean it.(抱歉傷到你的感受了,但我不是故意的。)

I mean

I mean 的意思是「我是說…;我的意思是…」,是一個很好用的「填補詞」(filler word),可以用來更進一步地解釋,或者修正前面說錯的話,例如:

This cake is awesome—I mean, the fruit is fresh, it’s not too sweet, and the taste is rich.(這個蛋糕很讚欸--我的意思是,裡面的水果很新鮮,不會太甜,口感層次也很豐富。)

The steak is yucky—I mean, yummy. What am I saying?(這個牛排好噁心--不是啦,我是要說好好吃。我在說什麼啊?)

be meant to do something

這個片語有兩個意思。第一個是「應該要…」,跟 should 的意思有點雷同,例如:

You are meant to be here at six! Now our train has left.(你應該要六點到這裡的!現在我們的火車已經跑了。)

另一個意思則是「注定要…」,例如:

Maybe I’m meant to fail. I am a pathetic loser.(也許我注定要失敗。我就是一個可悲的魯蛇。)

沒想到一個 mean 字居然有這麼多實用的口語搭配用法吧!希望大家都有學起來唷,我們下次見!

