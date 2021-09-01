嘉義阿里山國中小喜迎開學 家長鬆口氣孩子也開心
高中以下學生今天喜迎開學，嘉義縣阿里山國中小一早就湧入數十名家長，開車載著孩子們準備上學，孩子們雀躍地飛奔入教室，與同學分享喜悅。
阿里山國中小今年度開學共103人，包含國中部29人、國小部74人，共9班；其中國中部約23住宿生，昨天晚間便已先行入住學校宿舍。
阿里山國中小今天上午8時許，家長開車載著學童們到校，今年因防疫關係，校方並未站門口迎接，國小部教師到教室內分送文具和乖乖，希望孩子們整年都乖乖，國中部學生約8成住宿，集中在會議室由校方分送沐浴露等生活用品。
阿里山國中小校長邱獻萱說，家長大多從事農務和打零工，防疫期間在家照顧孩子分身乏術相當辛苦，今天開學家長都鬆了一口氣，孩子們也很期待開學，迫不及待跟同學分享暑假發生的大小事。
阿里山國中小今年國中部約15名教師、國小部約20名教師，邱獻萱說，師生比相當充裕，今年校方也延聘2名美國籍教師，每週四、五陪伴孩子們上課；另，十月初校方與美國印第安學校合作，視訊交流異國文化，帶給孩子們獨一無二的新學年。
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