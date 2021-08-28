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紙風車「三國奇遇記」全台巡演 首場在台中開放索票

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
紙風車劇團9月4日下午2時30分、晚上7時，在台中中山堂演出2場「三國奇遇記」，這是疫情警戒降二級後，劇團第一次公開演出，全台巡演就從臺中出發，別具意義。圖／台中市文化局提供
紙風車劇團9月4日下午2時30分、晚上7時，在台中中山堂演出2場「三國奇遇記」，這是疫情警戒降二級後，劇團第一次公開演出，全台巡演就從臺中出發，別具意義。圖／台中市文化局提供

疫情三級警戒鬆綁，台中市「藝」起振興逗相挺！文化局在確保防疫安全前提下，採穩健式解封、漸進式鬆綁，紙風車劇團9月4日下午2時30分、晚上7時，在台中中山堂演出2場「三國奇遇記」，這是疫情警戒降二級後，劇團第一次公開演出，全台巡演就從臺中出發，別具意義。

台中市文化局表示，演出票券8月30日中午12時開放線上免費索票，數量有限。

文化局長陳佳君表示，這場實體演出，文化局落實高規格防疫工作，觀眾席採梅花座方式，而因應演出者在表演時需脫下口罩，也全面提供演職人員進行新冠肺炎快篩。觀眾全程佩戴口罩，落實實聯制等規範，一起安心享受優質的藝文活動。

「三國奇遇記」是跨越千年的兒童劇，作品取材中國傳統文學作品「三國演義」，融入現代的人物角色和時空交替的創意，帶領大小朋友穿越時光隧道回到公元二世紀，重現歷史上著名的「黃巾之亂」，顛覆小朋友在書本上對三國歷史故事與人物的刻版印象，在看戲的過程中，輕鬆理解背後的歷史故事。

8月30日中午12時開放線上免費索票，每人限量3張，索完為止。民眾成功索票後，將收到email信件通知，演出當天請憑email信件於開演前1小時，在中山堂取票處實聯制登記取票。

更多索票和演出訊息，可洽： http://www.culture.taichung.gov.tw 官網或臉書粉專「台中文化小尖兵」： http://www.facebook.com/TaichungCulture 查詢。

紙風車劇團9月4日下午2時30分、晚上7時，在台中中山堂演出2場「三國奇遇記」，這是疫情警戒降二級後，劇團第一次公開演出，全台巡演就從臺中出發，別具意義。圖／台中市文化局提供
紙風車劇團9月4日下午2時30分、晚上7時，在台中中山堂演出2場「三國奇遇記」，這是疫情警戒降二級後，劇團第一次公開演出，全台巡演就從臺中出發，別具意義。圖／台中市文化局提供

文化局 疫情 口罩

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