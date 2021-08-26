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振興五倍券出爐！ 全台21縣市加碼一次看

台中城市閱讀活動 詩人向陽用文字堆砌溫柔地景

聯合報 / 記者許玉娟／即時報導
向陽老師勉勵面臨嚴峻挑戰的大家，保持信念，度過難關。圖/台中市政府文化局提供
向陽老師勉勵面臨嚴峻挑戰的大家，保持信念，度過難關。圖/台中市政府文化局提供

「每個人都可以替土地書寫、寫山、寫水、寫你家外面的巷子、甚至你養的小貓。」台中市政府文化局「2021城市閱讀系列活動」近日即邀請知名詩人向陽老師透過預錄影片在「文化小尖兵」及「讀樂日日-台中城市閱讀系列活動」暢談觀察生活、享受生活，期盼在每個當下都充滿意義。

向陽認為，台灣是立體且耐看的，我們可以跟著太陽的軌跡、隨著齊柏林的空拍機俯視，從西側臺灣海峽看城市燈火、從東側太平洋看山川，高山大海與城市共同建構了台灣的土地景觀。有的部分不太好看，像海岸邊的消波塊、都市裡的違章建築，但它仍然很親切，因為這些都是我們生活的所在。

台中市政府文化局表示，向陽老師用文字的起承轉合繪出了栩栩如生的地景產生的高低起伏，也呼應人生的不同際遇。更以自身經驗鼓勵青年，「我當時希望能做一些別人沒有做過的事情，年輕人都一定會有反叛心，有反叛心你就去反叛，你要開創新的格局。」因此我們才能看到向陽老師帶給我們的每一份創作和感動。

4場精彩的線上講座已告一段落，台中市政府文化局周五起展開多元的閱讀營與實體講座，包含9月4日於大墩文化中心舉辦法律白話文運動，將艱澀難懂的法律條文用平易近人的方式閱讀，9月12日邀請知名網紅物理治療師-三個字到港區藝術中心分享「姿勢知識」，幫助民眾了解平時容易忽略的錯誤姿勢。

台中市政府文化局提醒，報名及活動詳情請參閱「讀樂日日-台中城市閱讀系列活動」粉絲專頁(www.facebook.com/readyourlife.taichung)及「城市閱讀系列活動網站」(www.2021readingtaichung.com)。各場次報名人數將依照場館容流人數規範下開放，請報名的市民朋友們參加活動的同時，也持續配合各項防疫政策。

向陽老師獻聲描繪臺中最具代表性的象徵。圖/臺中市政府文化局提供
向陽老師獻聲描繪臺中最具代表性的象徵。圖/臺中市政府文化局提供
向陽老師立志做和別人不一樣的事情，開始了嶄新的寫詩生涯。圖/臺中市政府文化局提供
向陽老師立志做和別人不一樣的事情，開始了嶄新的寫詩生涯。圖/臺中市政府文化局提供

文化局 台中市 空拍機

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