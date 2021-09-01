【口說英語充電站】That's it. 原來有這麼多意思？

日常生活中在對話的時候，我們的語調會根據想要表達的意思、情緒而有抑揚頓挫。當然，英文也不例外，同一句話語調不同就有可能會產生不同的意思。今天小編就要來教大家一個非常常見的口說英語：That’s it. 究竟它在不同的語調下會有什麼意思呢？一起來看看吧！

That’s it. 有哪些意思？

就這樣 / 就這些（事情結束、話說完了）

That’s it. 最常見的意思就是「就這樣；就這些」，通常可以用來表示某件事情完成了、結束了，或者說話者要說的話說完了、告一段落了。

例如在會議中可能就會出現以下的對話：

A：Do you have anything else to add to your briefing?（你的簡報還有什麼要補充的嗎？）

B：No. That’s it.（沒有了。就這樣。）

或是當課堂結束後，老師可能會說：

Okay, that’s it for today. Remember to submit your report before this Friday.（好，今天就先講到這邊。記得在這週五之前繳交你的報告。）

另外，當這個意思的話也可以直接用 That’s all. 來替換喔！

就這樣吧 / 夠了（無奈、忍無可忍）

如果是用比較憤怒或無奈的語氣說 That's it. 就表示「就這樣吧；夠了」。通常會在當你不想跟對方繼續說下去，想結束談話的時候使用。也可以用來表達無奈、忍無可忍的情緒。

That's it. I don't want to argue anymore. I think we'd be better off staying friends.（就這樣吧。我不想再爭吵了。我覺得我們還是比較適合當朋友。）

That's it. I'm sick of your lies!（夠了。我受夠你的謊言了！）

就是這樣 / 這就對了（鼓勵）

如果是用比較愉悅或開心的語氣說 That's it! 就表示「就是這樣；這就對了」，通常用來表示某件事情是對的，也可以拿來鼓勵別人繼續做某事。

That’s it! All you have to do is press this button, and the machine will start operating.（就是這樣。你只要按下這個按鈕，機器就會開始運轉了。）

That's it! I knew you could do it.（這就對了！我就知道你可以做到。）

就這樣？ / 這樣就好了？（驚訝、疑惑）

如果是在疑惑的時候說 That's it? 就表示「就這樣？；這樣就好了？」，通常帶有一點驚訝、不敢相信的意味。

That's it? I thought there would be more to the movie.（就這樣？我以為電影後面還有更多劇情。）

That’s it? Your approach was better than what the instruction manual suggested.（這樣就好了？你的方法比說明書建議的好多了。）

這樣大家都學會了嗎？

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