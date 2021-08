會考生活英語／【校園篇】 語言中心英文測驗

★單字

1. fail [ fel ] v. n. 失敗、不及格(國中基本1200字) 2. score [ skor ] v. 得分、得勝 n. 分數、成績(國中挑戰800字)

★實用字詞

1. between A and B 在A和B之間 2. fail the test 考試不及格

This is a language center’s announcement about the results of an English test.

這是某語言中心英文測驗結果的公告。

閱讀技巧:將長句分成短字詞,以利閱讀

For the English test/last week,/10 students/scored 90 or higher.

關於英文考試/上週的,/10位學生/得分90以上。

動手做做看:將長句分成短字詞

So they need to take it again next week!

考題練習:多益普及測驗+國中會考題型

1. How many students are there in the class?

(A) 40 students

(B) 45 students

(C) 50 students

2. How many students scored 90 and above?

(A) 5

(B) 10

(C) 30

3. How many students need to take the test again?

(A) 5

(B) 10

(C) 30.

解答:

動手做做看:將長句分成短字詞

So they need to/take it again/next week!

所以他們需要/重考一次/下週!

考題練習:多益普及測驗+國中會考題型

1. (B) 2. (B) 3. (A)

商品推薦