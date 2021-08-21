南台科大視傳系弱視孩童繪本 獲德國紅點最佳設計首獎

2021德國紅點設計獎最佳設計首獎(Best of the Best)日前揭曉，南台科大視覺傳達設計系「一目視界」團隊自全球近50個國家、9000多件作品中脫穎而出，贏得評審團高度肯定、獲得這項表彰「極致設計品質和創意表現」最大獎項。

獲獎作品「一目視界–弱視幼兒訓練圖畫冊設計」(LAZY EYE )，由南台數位設計學院視傳系陳重任、陳鴻源、李雅雪3名教授共同指導吳譯姗、蔡宜家、李彤、陳姿榕、陳琬婷等五名學生創作。

視傳系表示，團隊「以人為本、從使用者角度思考」，專為3至6歲弱視幼兒所設計，設計前特別詳細分析調查，並向多名專業人士諮詢，以創意有趣及鮮豔的色彩和活潑的繪本風格為特點，搭配故事劇情結合多項常見弱視基本訓練，讓弱視孩童能沉浸於故事情節、淡化治療訓練痕跡，使枯燥訓練過程轉換為樂趣與陪伴，進一步協助家長和老師了解弱視孩童在訓練及學習上的問題或困難。

設計團隊表示，視覺發育不全的弱視幼兒因視力缺陷，成長探索過程受限，也降低認知學習和社會發展潛能，希望透過這套遊戲訓練互動式繪本，使弱視孩童不排斥遮眼，能在輕鬆愉快的心情下積極參與訓練，不再被訓練所苦而感到疲乏，為漫長的治療時光增添樂趣和色彩。

作品除獲紅點品牌與設計大獎，也獲2021全國技專校院學生實務專題製作競賽第一名、2021青春設計節創意設計競賽優勝、2021韓國K-Design設計奬入圍等多項佳績，學生設計實力獲各方高度肯定。

德國紅點為全球最具影響力設計競賽之一，有「設計界奧斯卡」美稱，與德國iF、美國設計傑出獎、日本優良設計獎並列為四大國際競賽，是專業與新銳設計師的夢幻舞台，「紅點標章」也被視為全球公認指標性卓越設計象徵。 南台科大視傳系學生團隊設計弱視孩童繪本，榮獲德國紅點最佳設計首獎。圖／南台視傳系提供 南台科大視傳系弱視孩童繪本榮獲德國紅點最佳設計首獎。圖／南台視傳系提供

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