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國際知名地景藝術家巨型竹編 黃博館與聚落交界處展出

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
國際知名地景藝術家巨型竹編，黃博館與聚落交界處展出。圖／黃金博物館提供
國際知名地景藝術家巨型竹編，黃博館與聚落交界處展出。圖／黃金博物館提供

新北市立黃金博物館今年邀請國際知名地景藝術家王文志參與礦山藝術季，以「社區共學」及「集會對話」為理念，創作出「方舟上的集會所」的作品，以「竹子」編織出甬道空間，並以「銅片」鑲貼在紅磚山牆，呼應盤根錯節的大樹根，展現出礦山在地特有的風格，作品開放民眾預約參觀。

黃金博物館館長謝文祥今天表示，王文志的竹編建築作品非常有名，自2010年起更連續4屆受邀參與日本瀨戶內國際藝術祭。這次所創作的「方舟上的集會所」作品，位於黃金博物館與社區聚落的交界空間，以竹編方舟形式，展現出「室內共學」與「戶外集會」的連結。

作品透過「竹編方舟」與「盤根榕樹」的對話；「有形地景」與「無形藝術」的輝映。其功能可作為博物館、社區民眾及遊客共學、戶外展演、休憩的場域，共構聚落與博物館介面空間的多樣性，有別於北美館的戶外地景創作「庇護所」，特別融入「銅片」元素，呈現礦山獨有的特色。

王文志國內外地景藝術經歷豐厚，擁曾參與義大利威尼斯雙年展、澳洲Woodford音樂藝術節、日本瀨戶內國際藝術祭的經驗；在國內有北美館「庇護所」、桃園地景藝術節「豫章之家」、嘉義「森林之歌」等地景作品。

王文志說，這次很高興有機會來金瓜石創作，在歷史空間中進行創作是很難得的經驗，能與在地記憶、自然地景交織，建構出臨時性、儀式感或劇場式的地景作品，歡迎民眾一起來集會共學。

8月20日起開放民眾預約參觀體驗，每場次20人，詳細預約公告及活動資訊請關注博物館官網( https://www.mineartfestival.com/ )及臉書。

國際知名地景藝術家巨型竹編，黃博館與聚落交界處展出。圖／黃金博物館提供
國際知名地景藝術家巨型竹編，黃博館與聚落交界處展出。圖／黃金博物館提供
國際知名地景藝術家巨型竹編，黃博館與聚落交界處展出。圖／黃金博物館提供
國際知名地景藝術家巨型竹編，黃博館與聚落交界處展出。圖／黃金博物館提供
國際知名地景藝術家巨型竹編，黃博館與聚落交界處展出。圖／黃金博物館提供
國際知名地景藝術家巨型竹編，黃博館與聚落交界處展出。圖／黃金博物館提供
國際知名地景藝術家巨型竹編，黃博館與聚落交界處展出。圖／黃金博物館提供
國際知名地景藝術家巨型竹編，黃博館與聚落交界處展出。圖／黃金博物館提供

黃金博物館 礦山

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