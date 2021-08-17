解密新冠病毒 慈大校長首件繪本作品獲中小學讀物選介

新冠肺炎肆虐全球，花蓮慈濟大學校長劉怡均出版「新冠病毒大解密」兒童繪本，以深入淺出方式，帶領大小朋友認識「新冠病毒」，繪本最近獲文化部選為優良讀物推介給中小學生及家長。

劉怡均具有美國印地安那大學微生物學碩士、南加州大學 (USC) 神經科學研究所博士的學位，見到新冠病毒打亂大眾日常生活，因此以自身專業，出版「新冠病毒大解密」，作為防疫科普知識書，以劇情性的故事敘述，讓大眾認識這個小到直徑僅100奈米，卻把人類世界搞得天翻地覆的病毒，也希望民眾多一些認識，就少一分恐懼，學習保護自己與家人。

這是劉怡均首度公開出版繪本書，除了在國內發行，今年3月慈濟也捐贈僑委會中文版2000冊、英文版1000冊給海外僑校運用；另文化部舉辦「第43次中小學生讀物選介」，從8大類共3600種參選讀物，選出618種優良課外讀物，推介紹青少年及家長，「新冠病毒大解密」也獲選。

劉怡均說，知識就是力量，只要有正確認知，就知道怎麼預防新冠病毒。她感謝繪者陳志鴻及編輯群的配合，也欣喜自己的專業能為疫情貢獻一份小小心力，希望疫情早日遠離。 花蓮慈濟大學校長劉怡均出版「新冠病毒大解密」兒童繪本，入選文化部「第43次中小學生讀物選介」。圖／慈濟大學提供

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