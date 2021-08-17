快訊

評／軍事科技發展快速恐威脅台灣戰略地位？

喀布爾兩樣情！民眾忙逃難 神學士民兵闖樂園大玩碰碰車

解密新冠病毒 慈大校長首件繪本作品獲中小學讀物選介

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮慈濟大學校長劉怡均出版「新冠病毒大解密」兒童繪本，以深入淺出方式做科普。圖／慈濟大學提供
花蓮慈濟大學校長劉怡均出版「新冠病毒大解密」兒童繪本，以深入淺出方式做科普。圖／慈濟大學提供

新冠肺炎肆虐全球，花蓮慈濟大學校長劉怡均出版「新冠病毒大解密」兒童繪本，以深入淺出方式，帶領大小朋友認識「新冠病毒」，繪本最近獲文化部選為優良讀物推介給中小學生及家長。

劉怡均具有美國印地安那大學微生物學碩士、南加州大學 (USC) 神經科學研究所博士的學位，見到新冠病毒打亂大眾日常生活，因此以自身專業，出版「新冠病毒大解密」，作為防疫科普知識書，以劇情性的故事敘述，讓大眾認識這個小到直徑僅100奈米，卻把人類世界搞得天翻地覆的病毒，也希望民眾多一些認識，就少一分恐懼，學習保護自己與家人。

這是劉怡均首度公開出版繪本書，除了在國內發行，今年3月慈濟也捐贈僑委會中文版2000冊、英文版1000冊給海外僑校運用；另文化部舉辦「第43次中小學生讀物選介」，從8大類共3600種參選讀物，選出618種優良課外讀物，推介紹青少年及家長，「新冠病毒大解密」也獲選。

劉怡均說，知識就是力量，只要有正確認知，就知道怎麼預防新冠病毒。她感謝繪者陳志鴻及編輯群的配合，也欣喜自己的專業能為疫情貢獻一份小小心力，希望疫情早日遠離。

花蓮慈濟大學校長劉怡均出版「新冠病毒大解密」兒童繪本，入選文化部「第43次中小學生讀物選介」。圖／慈濟大學提供
花蓮慈濟大學校長劉怡均出版「新冠病毒大解密」兒童繪本，入選文化部「第43次中小學生讀物選介」。圖／慈濟大學提供

疫情 文化部 慈濟

延伸閱讀

竹縣推親子共讀活動 可換限量普普風嬰幼兒閱讀禮袋

台南限定版教材 學前巡迴教師社群出版「繪本九宮格」

文化部「第43次中小學生讀物選介」結果出爐 開啟閱讀新視野

文化部公布中小學生讀物選介 「情批」等618種好書入選

相關新聞

【老師救救我】為什麼「What happened?」這個問句沒有助動詞？

前幾天，有一個同學很苦惱的跑來問老師： 老師，請問 What happened? 這個問句為什麼不用加助動詞嗎？難道這個句子是錯的！？ 這句話沒有錯唷！有些問句確實是不需要助動詞的，但到底什麼時候要，什麼時候不用？一起來看看今天的專欄就知道囉！

【遊戲英文】復活、送頭、開小帳怎麼說？

最近大家都有乖乖待在家防疫吧？那麼在家能做的事，無非就是追追劇、打電動。所以今天小編又要來分享電玩中的常見字彙和說法，讓大家宅在家也能交流無國界！

閱讀數學╱數學黑洞

黑洞是目前宇宙中最神秘的存在，有無限的引力，一旦經過被吸入就永遠出不來。你知道數學的計算也可以嗎？

文化部公布中小學生讀物選介 「情批」等618種好書入選

文化部今天公布「第43次中小學生讀物選介」結果，共計選出8大類618種推介讀物、70本評審特別推薦的「精選之星」。文化部...

差事劇團「戲中壁X」 對話白色恐怖時代禁戲

1947年劇作家簡國賢寫下「壁」在中山堂演出被禁，隨著劇作家遭到槍決，劇本也佚失。直到1980年代末期，簡國賢的遺孀理子...

紐時賞析／年長也能拿冠軍 成功的資深高球選手變多

From the 18th fairway in the final group of the British Open...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。