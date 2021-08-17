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「康普茶」醱酵飲風行歐美 南台科大教授研發品將上市

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
南台科大推出五十周年紀念啤酒「FIGHTING」和「HIGH‧FIVE」受好評。記者周宗禎／翻攝
南台科大推出五十周年紀念啤酒「FIGHTING」和「HIGH‧FIVE」受好評。記者周宗禎／翻攝

台科大生物與食品科技系教授陳柏庭投入風行歐美的「康普茶」醱酵飲開發計畫5年，指導學生菌種分析、種菌保存到成分鑑定，建立科學化數據與醱酵程序。校方今天表示，研發成果近日將商品化。

陳柏庭帶領學生參加啤酒大賽、也舉辦自釀比賽，累積實務經驗增進產業互動，並由校方支持研發推出南台科大50周年紀念啤酒「FIGHTING」和「HIGH‧FIVE」並「贏得各界熱烈迴響」；校方稱讚陳柏庭任教11年來「實現做中學、學中做教育理念，將冰冷知識產生溫度」，幫助學生學習醱酵食品開發並了解知識與技術相輔相承的重要。

陳柏庭指出，酵素或蛋白質是最被廣泛應用在產業範疇的生技產品，研發團隊發展酵素量產評估平台，整合上中下游技術、協助產業界開發多項量產製程；團隊發展的「角蛋白酶量產製程」可使角蛋白酶生產達到商業量產規模，由於角蛋白酶可將難分解的羽毛或毛髮水解成胺基酸和小分子胜肽，在酵素市場具有獨特應用性，未來將與產業界合作開發成各項商品。

工學院長王振乾表示，南台秉持實務理論並重，展現「做中學、學中做」教育理念，生物與食品技術不只是紙上談兵；陳教授將讓學生對生物與食品科技有更深體會，藉精釀啤酒實作將醱酵技術與日常生活鏈結，讓學生不再感到艱澀難懂。南台有優秀師資團隊和高品質研發環境進行創新、創意與創業相關實務課程，學生可以找到屬於自己的出路與將來。

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南台科大表揚教授陳柏庭（前右四）帶領學生團隊研發「康普茶」醱酵飲成功。記者周宗禎／翻攝
南台科大表揚教授陳柏庭（前右四）帶領學生團隊研發「康普茶」醱酵飲成功。記者周宗禎／翻攝

酵素 台科大

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