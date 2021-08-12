差事劇團「戲中壁X」 對話白色恐怖時代禁戲

1947年劇作家簡國賢寫下「壁」在中山堂演出被禁，隨著劇作家遭到槍決，劇本也佚失。直到1980年代末期，簡國賢的遺孀理子女士透過研究者讓深藏多年的劇本重現。差事劇團以此一故事為主題創作「戲中壁X」，9月於台北華山烏梅劇院與台中國家歌劇院小劇場登場。

2021年，劇作家X寫下「戲中壁X」劇本，企圖重現1950年代的前輩劇作家簡國賢及同志們的思想、行動及遭遇。寫作中的X迷失於歷史的記憶與當代詮釋的迷霧之中，角色們則不請自來地現身劇作家Ｘ眼前，面對歷史遺留的問號，不同世代的時代精神與政治氛圍，將有如何的對話？歷史的真相的還原是否可能？

2020年，差事劇團曾推出「戲中壁」，重現「壁」這齣戲在228 前夕遭到禁演的厄運。一年後的「戲中壁X」則是全新的版本，讓歷史記憶以當下的情境與面貌，透過劇中腳色跳出劇情，而與劇作家產生持續的對話。

差事劇團創辦人鍾喬指出，在劇中，劇作家X是核心人物。X有時像操控者，將腦海中鋪陳的人物、情節與衝突、矛盾，轉化做劇本中的情境；然則，在一個轉折的時刻到來時，劇中人物卻化做聲音、影像並現身來和他對話，不斷挑戰他作為劇作家的全知性。

●「戲中壁X」9月10日(周五)晚於台北華山文創園區 烏梅劇院登場，9月18日下午於台中國家歌劇院小劇場登場。

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