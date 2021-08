【老師救救我】為什麼「What happened?」這個問句沒有助動詞？

前幾天,有一個同學很苦惱的跑來問老師:

老師,請問 What happened? 這個問句為什麼不用加助動詞嗎?難道這個句子是錯的!?

這句話沒有錯唷!有些問句確實是不需要助動詞的,但到底什麼時候要,什麼時候不用?一起來看看今天的專欄就知道囉!

不需要助動詞的疑問句

當疑問詞用來代替的是答句中的「主詞」時,這時就不需要助動詞的輔助唷!來看看下面的例子:

Who stole my car?(誰偷了我的車?)

Someone stole my car.(有人偷了我的車。)

→ 這裡的 who 代替的是答句中的 someone,也就是句子中的主詞。

What happened?(發生什麼事了?)

A bad thing happened this morning.(今早發生一件壞事。)

→ 這裡的 what 代替的是答句中的主詞 a bad thing。

這類的問句都有一個特徵,同學有發現嗎?沒錯,就是完全不需要倒裝!就是因為疑問詞代替的是主詞,所以我們只要把主詞改成疑問詞,就可以形成問句囉!

需要助動詞的疑問句

那我們也來趁機複習一下需要助動詞或 be 動詞的疑問句形式吧!

Yes / No 問句

Are you hungry?(你餓嗎?)

Yes, I am. My stomach is growling.(是的,我很餓。我肚子咕嚕咕嚕叫。)

Can you be here at six?(你六點可以在這裡嗎?)

Sure.(當然可以。)

直述句本身有助動詞或 be 動詞

How are you?(你好嗎?)

I am doing well.(我很好。)

How long have you been here?(你在這待多久了?)

I have been here for 5 years. (我在這待五年了。)

疑問詞不是代替主詞本身

What did you just eat?(你剛吃了什麼?)

I ate a whole bag of chips.(我吃了一整包洋芋片。)

→ 這裡的 what 代替的是 a whole bag of chips,作為動詞 ate 的受詞。

How many pangolins do you have?(你有幾隻穿山甲?)

I have five. Do you want to see them?(我有五隻。你要看嗎?)

→ 這裡的 how many pangolins 是作為動詞 have 的受詞。

How do you go to school?(你怎麼去學校?)

I go to school by bus.(我搭公車去。)

→ 這裡的 how 是在指去學校的「方法」。

Why did you lie to me?(你為什麼要對我說謊?)

I lied because I love you.(我說謊是因為我愛你。)

→ 這裡的 why 是在指說謊的「原因」。

看完今天的專欄後,同學有沒有了解之間的區別了呢?想不到簡單的問句,也有這麼多學問吧~今天的【老師救救我】就到這邊,下課啦!

延伸閱讀

1. 【希平方上課囉!】該怎麼問? yes / no 問句

2. 【老師救救我】He is polite. 和He is just being polite. 這兩句話意思差在哪?

3. 【老師救救我】do you know 和did you know 的差別

【更多學英文資源,詳見《希平方》】

商品推薦