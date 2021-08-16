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【老師救救我】為什麼「What happened?」這個問句沒有助動詞？

聯合新聞網 / 希平方

前幾天，有一個同學很苦惱的跑來問老師：

老師，請問 What happened? 這個問句為什麼不用加助動詞嗎？難道這個句子是錯的！？

這句話沒有錯唷！有些問句確實是不需要助動詞的，但到底什麼時候要，什麼時候不用？一起來看看今天的專欄就知道囉！

不需要助動詞的疑問句

當疑問詞用來代替的是答句中的「主詞」時，這時就不需要助動詞的輔助唷！來看看下面的例子：

Who stole my car?（誰偷了我的車？）

Someone stole my car.（有人偷了我的車。）

→ 這裡的 who 代替的是答句中的 someone，也就是句子中的主詞。

What happened?（發生什麼事了？）

A bad thing happened this morning.（今早發生一件壞事。）

→ 這裡的 what 代替的是答句中的主詞 a bad thing。

這類的問句都有一個特徵，同學有發現嗎？沒錯，就是完全不需要倒裝！就是因為疑問詞代替的是主詞，所以我們只要把主詞改成疑問詞，就可以形成問句囉！

需要助動詞的疑問句

那我們也來趁機複習一下需要助動詞或 be 動詞的疑問句形式吧！

Yes / No 問句

Are you hungry?（你餓嗎？）

Yes, I am. My stomach is growling.（是的，我很餓。我肚子咕嚕咕嚕叫。）

Can you be here at six?（你六點可以在這裡嗎？）

Sure.（當然可以。）

直述句本身有助動詞或 be 動詞

How are you?（你好嗎？）

I am doing well.（我很好。）

How long have you been here?（你在這待多久了？）

I have been here for 5 years. （我在這待五年了。）

疑問詞不是代替主詞本身

What did you just eat?（你剛吃了什麼？）

I ate a whole bag of chips.（我吃了一整包洋芋片。）

→ 這裡的 what 代替的是 a whole bag of chips，作為動詞 ate 的受詞。

How many pangolins do you have?（你有幾隻穿山甲？）

I have five. Do you want to see them?（我有五隻。你要看嗎？）

→ 這裡的 how many pangolins 是作為動詞 have 的受詞。

How do you go to school?（你怎麼去學校？）

I go to school by bus.（我搭公車去。）

→ 這裡的 how 是在指去學校的「方法」。

Why did you lie to me?（你為什麼要對我說謊？）

I lied because I love you.（我說謊是因為我愛你。）

→ 這裡的 why 是在指說謊的「原因」。

看完今天的專欄後，同學有沒有了解之間的區別了呢？想不到簡單的問句，也有這麼多學問吧～今天的【老師救救我】就到這邊，下課啦！

延伸閱讀

1.希平方上課囉！】該怎麼問？ yes / no 問句

2.【老師救救我】He is polite. 和He is just being polite. 這兩句話意思差在哪？

3.【老師救救我】do you know 和did you know 的差別

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

希平方 公車

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