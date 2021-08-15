【遊戲英文】復活、送頭、開小帳怎麼說？

最近大家都有乖乖待在家防疫吧？那麼在家能做的事，無非就是追追劇、打電動。所以今天小編又要來分享電玩中的常見字彙和說法，讓大家宅在家也能交流無國界！

rez

這個字其實是 resurrect 或者 resurrection 的縮寫，意思是「復活」，可以當動詞或名詞使用唷！比如說你不小心死掉，就可以在語音中大喊：

Come on, bro. I need a rez.（快點，老兄。我要復活。）

I’m down! I’m down! Rez me!（我倒了！我倒了！救我！）

smurf

在遊戲中，總會有一些高手開小帳，假裝自己是新手去屠殺別人。而這種行為或是這種人，我們就會叫他 smurf。通常大家都會覺得這樣很不可取。我們來看例句：

Many gamers like to smurf after they max out their characters, pretending to be newbies and slaughtering others.（很多玩家在角色滿等後會開小帳玩，假裝自己是新手然後虐別人。）

There were too many smurfs in the game. That’s why I quit.（這遊戲裡太多開小帳的人了。所以我才棄坑。）

feed / feeder

Feed 字面上是「餵養」的意思，那麼在對戰遊戲中，feed 就是指一直死掉、讓敵隊輕鬆取勝（可以想像成一直去餵養對方），也就是電玩中常聽到的「送頭」。不管是故意還是非故意，都會讓隊友很困擾 XD。來看個例子：

Stop feeding, otherwise I’ll kick you off our team!（別再送頭，不然我要把你從我們的隊踢掉囉！）

而加上 -er 之後，feeder 就是指「送頭的人」。例如：

I’m fed up with that feeder!（我受夠那個送頭的人了！）

I don’t know whether he is just a daredevil or an intentional feeder.（我不知道他是純粹冒失還是故意送頭。）

salty

這裡可不是很鹹的意思唷！salty 是形容詞「暴怒的、悲憤的」。比如說玩遊戲一直輸時，可能就會發生這種情形：

After dying too many times, Sam got salty and rage-quit the game.（在死太多次後，Sam 悲憤交加，憤怒中離。）

Don’t let your salty emotion evolve into toxic behaviors.（別讓你憤恨不平的情緒演變成傷害行為。）

take a bio break

最後這組片語也很實用唷！bio 其實是 biological「生理的」的簡稱。那麼生理上休息一下，其實就是在表達想「上個廁所」的意思。最近大家如果在視訊會議上尿急時，也可以跟同事這樣說唷～再來看個例子：

Guys, I’m taking a bio break. Let’s start the next game three minutes later.（各位，我要上廁所。我們三分鐘後開始下一場。）

不曉得大家今天最喜歡哪組單字或片語呢？想複習之前的【遊戲英文】，也可以點下方的連結唷！我們下次見～

延伸閱讀

1. 【遊戲英文】很農、引戰怎麼說？遊戲人不可不知的行話！

2. 「快給你的老闆看！如何將遊戲化體驗融入職場？」- Gamification in the Workplace

3. 赤燭恐怖遊戲『還願』，英文為什麼叫devotion？

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

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