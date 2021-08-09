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【健康英文】各種身體健康指標！血氧濃度、血壓、心率英文怎麼說？

聯合新聞網 / 希平方

自從疫情之後，小編就時常會注意自己的身體狀況，除了每天量體溫外，也會定期測量自己的血氧濃度跟心律狀況。今天小編就來教大家各種身體健康指標的說法，一起看看吧！

「生命表徵」的英文是什麼？

當我們要表示各種用來顯示健康狀況的指標或數據時，就可以用 vital signs「生命表徵」這個詞來統稱。其中可能會包含如：體溫、心律、血氧濃度等的特徵，所以通常也會以複數的形式呈現。

Measuring vital signs can help assess the general physical health of a person, giving them warnings on possible diseases.（測量生命表徵可以幫助評估一個人的整體健康狀況，給他們潛在疾病的警示。）

常見的健康指標

◎ temperature 體溫

現在到許多場所都會需要量體溫，而「體溫」就是 temperature，或是也可以更精確一點說 body temperature。如果想要表達「量體溫」這個動作，通常會搭配動詞 take / check，寫成 take one's temperature / check one's temperature。

The machine has a built-in sensor which can automatically take your temperature as you pass through.（該機器有一個內建的感應器可以在你通過時自動測量你的體溫。）

若是「被量體溫」的話，就可以說 have one’s temperature taken。

The patient had his temperature taken after getting the COVID-19 vaccine.（病患在接種心冠肺炎疫苗後量了體溫。）

最後再補充一個常見的用法，run / have a temperature 表示「發燒」，意思就等同於 have a fever。

Walking home in the rain, the little boy began to run an extremely high temperature.（由於淋雨回家，小男孩開始發高燒。）

◎ blood pressure 血壓

血壓也是一項需要特別注意的指標，尤其對長輩來說更是重要。「血壓」的英文就是blood pressure，如果要表示「高 / 低血壓」只要加上 high / low 就可以了。

Constant high blood pressure may increase the risk of heart disease and stroke.（持續性的高血壓可能會提升心臟疾病和中風的風險。）

◎ heart rate 心率

這邊的 heart 是「心臟」，rate 是「率、速率」，所以整個 heart rate 就是指「心率」，代表心臟每分鐘跳動的速率。除此之外，我們也可以用 pulse「脈搏」這個字來表達，寫成 pulse rate。如果要表示心率的快慢就可以說 fast / slow heart rate。

The normal heart rate of an adult usually beats between 60 to 100 times per minute.（成年人的正常心率通常在每分鐘 60 到 100 下之間。）

◎ blood oxygen level 血氧濃度

血氧濃度的數據也是一項很重要的指標喔！可以作為發現某些疾病的徵兆之一。如果要表達「高 / 低血氧濃度」的話，也是只要用 high / low 就可以了，寫成 high / low blood oxygen level。

The new Apple Watch has a function which can use red and infrared light to measure your blood oxygen level.（這個新的 Apple Watch 有一個功能，可以用紅光跟紅外線測量你的血氧濃度。）

希望大家都可以好好保重身體喔！

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