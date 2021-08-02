台中市葫蘆墩文化中心典藏陶藝展 展出國內外作品35件

疫情降為二級警戒，台中市藝文場以防疫安全為前提「穩健式解封、漸進式鬆綁」，葫蘆墩文化中心與新北市立鶯歌陶瓷博物館合作規畫「絢麗的彩繪─典藏陶藝展」，精選國外優秀藝術家陶藝作品35件，即日起至8月29日展出。

葫蘆墩文化中心郭恬氳主任表示，這次和鶯歌陶瓷博物館館際交流合作，由博物館提供「台灣國際陶藝雙年展」入選，及聯合國教科文組織國際陶藝學會會員大會(ICA)主題展作品等35件，來自歐美、澳紐、俄國、日本等15國的陶藝家，以彩繪設計展現各國豐富多元的人文特色及美學涵養的陶藝風貌。

郭恬氳指出，美國作品「木鴨」將生活中的花鳥轉化為造形與色彩豐富的茶壺，有別於傳統宜興製壺的單一色彩；同樣來自美國的藝術家，被學生稱為「完美先生」，以複雜手法及平面造型組合，形塑立體結構的「無名壺」，繽紛多彩、炫麗豐富的表面設計，具有當代藝術風格。

來台駐村的泰國藝術家，將台灣的風土景物及生活印象，以創新形式的彩繪人像融入作品「風姐妹」，可愛純真的表情及隨風飄動的髮絲，傳達和善溫暖的感覺；土耳其作者的「歐普視覺」，利用視覺相互矛盾衝突，創造立體分割有如拼圖的視覺效果。

葫蘆墩文化中心指出，為落實防疫，館舍依照面積計算容留人數，並採網路、電話預約開放民眾參觀，也開放現場登記，歡迎民眾到中心官網(https://www.huludun.taichung.gov.tw/)線上登記，或撥打252601336轉分機211電話預約；現場採單一出入口並規劃參觀動線，入館民眾請配合量測體溫、雙手消毒及實聯制，並應全程佩戴口罩且禁止飲食，此外，館內設置社交距離宣導員，提醒民眾維持1.5公尺安全社交距離，公共空間定時清潔消毒。 土耳其-Ismet_Yuksel-作品「歐普視覺」。圖／台中市葫蘆墩文化中心提供

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