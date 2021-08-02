快訊

奧運前父親中風…在東京訓練狂摔 李智凱咬牙拚出銀牌

先封緘再EUA審查？ 陳時中：照以前方式失去EUA意義

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中市葫蘆墩文化中心典藏陶藝展 展出國內外作品35件

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
美國_Ralph_Bacerra「完美先生」，以複雜手法及平面造型組合，形塑立體結構的「無名壺」。圖／台中市葫蘆墩文化中心提供
美國_Ralph_Bacerra「完美先生」，以複雜手法及平面造型組合，形塑立體結構的「無名壺」。圖／台中市葫蘆墩文化中心提供

疫情降為二級警戒，台中市藝文場以防疫安全為前提「穩健式解封、漸進式鬆綁」，葫蘆墩文化中心與新北市立鶯歌陶瓷博物館合作規畫「絢麗的彩繪─典藏陶藝展」，精選國外優秀藝術家陶藝作品35件，即日起至8月29日展出。

葫蘆墩文化中心郭恬氳主任表示，這次和鶯歌陶瓷博物館館際交流合作，由博物館提供「台灣國際陶藝雙年展」入選，及聯合國教科文組織國際陶藝學會會員大會(ICA)主題展作品等35件，來自歐美、澳紐、俄國、日本等15國的陶藝家，以彩繪設計展現各國豐富多元的人文特色及美學涵養的陶藝風貌。

郭恬氳指出，美國作品「木鴨」將生活中的花鳥轉化為造形與色彩豐富的茶壺，有別於傳統宜興製壺的單一色彩；同樣來自美國的藝術家，被學生稱為「完美先生」，以複雜手法及平面造型組合，形塑立體結構的「無名壺」，繽紛多彩、炫麗豐富的表面設計，具有當代藝術風格。

來台駐村的泰國藝術家，將台灣的風土景物及生活印象，以創新形式的彩繪人像融入作品「風姐妹」，可愛純真的表情及隨風飄動的髮絲，傳達和善溫暖的感覺；土耳其作者的「歐普視覺」，利用視覺相互矛盾衝突，創造立體分割有如拼圖的視覺效果。

葫蘆墩文化中心指出，為落實防疫，館舍依照面積計算容留人數，並採網路、電話預約開放民眾參觀，也開放現場登記，歡迎民眾到中心官網(https://www.huludun.taichung.gov.tw/)線上登記，或撥打252601336轉分機211電話預約；現場採單一出入口並規劃參觀動線，入館民眾請配合量測體溫、雙手消毒及實聯制，並應全程佩戴口罩且禁止飲食，此外，館內設置社交距離宣導員，提醒民眾維持1.5公尺安全社交距離，公共空間定時清潔消毒。

土耳其-Ismet_Yuksel-作品「歐普視覺」。圖／台中市葫蘆墩文化中心提供
土耳其-Ismet_Yuksel-作品「歐普視覺」。圖／台中市葫蘆墩文化中心提供

陶藝 社交距離 藝術家

延伸閱讀

把麥莉畫成動畫！GUCCI香水廣告充滿日式動漫風

桃園護國宮七夕開放參拜點燈 防疫門啟用人流消毒管控

畫作結合裝置藝術和香氣 「永遠少女心」特展療癒人心

他花900元買健康餐吃到「蟑螂沙拉」 店家卻甩鍋：在消毒

相關新聞

【一起去看球（上）】「先發陣容」、「黃牛票」英文怎麼說？

小編超級喜歡在週末進場看球，抒發平日的壓力。而最近國內的職棒又重新復賽，而且 NBA 也在如火如荼地打冠軍賽，真是讓人熱血沸騰！那在一邊加油時，小編還是心心念念要教大家一些英文～所以今天想來跟大家分享一些實用的看球英文，讓我們一起看下去吧！

台中市葫蘆墩文化中心典藏陶藝展 展出國內外作品35件

疫情降為二級警戒，台中市藝文場以防疫安全為前提「穩健式解封、漸進式鬆綁」，葫蘆墩文化中心與新北市立鶯歌陶瓷博物館合作規畫...

自由主義居然也有分左右？ 不同學者這麼說

答案是，這取決於你討論的是哪種自由主義。在西方政治思潮中，自由主義（liberalism）在理論和實踐上都佔有重要地位。然而，自由主義並不是單一概念，不同的「自由主義」間，內容可能重疊，也可能南轅北轍。比方許多人可能會有疑問：自由主義到底是左派還是右派？進步或是保守（若我們先將右派定義為重視個人有選擇自由並負起責任；左派允許政府為了公平與平等去限制自由）？

新聞中的公民與社會

一、 時事掃描：謝姓男子開車上高速公路，17分鐘內變換車道卻沒有全程打方向燈，被民眾檢舉，警方依法開出8張罰單，他不服提行政訴訟

紐時賞析／黑寡婦證明 戲院、串流平台可共存

There has been a lot of hand-wringing about the demise of mo...

紐時賞析／到班工作較能激發員工創意？專家稱尚無佐證

When Yahoo banned working from home in 2013, the reason was ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。