快訊

特殊交友延燒！台北與台南公布確診足跡 全都接觸同1人

直播／今增20例本土 無死亡個案 新北市最多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【一起去看球（下）】熱身賽、季後賽、梅花座 英文怎麼說？

聯合新聞網 / 希平方

上一篇專欄介紹了很多看球英文，大家看了嗎？（還沒看記得點：傳送門）那麼小編今天要繼續分享有關各種賽事分類的說法，以及疫情之下，運動場會實施的「梅花座」該怎麼說。一起看下去就知道啦！

賽事分類

◎ exhibition game

Exhibition 是「展覽、展示」的意思，那在運動場上，exhibition game 是指「熱身賽」，通常會在正常賽季開打前進行，讓選手暖身，教練也能評估球員狀況。來看幾個例句：

Exhibition games prepare players for the upcoming season.（熱身賽讓球員準備好面對即將到來的賽季。）

Unfortunately, the player suffered a knee injury in the first exhibition game. That is, he will miss the entire regular season.（不幸的是，該名選手在第一場熱身賽膝蓋就受傷了。也就是說，他整季都將報銷了。）

◎ regular season

大家有認真看完上個例句就知道，regular season 就是指「賽季、季賽」的意思唷。例如：

Normally, the CPBL starts its regular season at the end of March.（一般來說，中華職棒的季賽在三月底開打。）

In the NBA, players can be traded during the regular seasons.（在 NBA 中，球員可能會在季賽時被交易。）

◎ playoff

常規的賽季結束以後，接著就要爭奪冠軍。playoff 指的是「季後賽」，像是最近剛結束的 NBA 季後賽，就叫做 NBA playoffs 喔。一樣來看例句：

These three games are going to decide whether we can make it to the playoffs this year.（這三場比賽將會決定我們是否能挺進今年的季後賽。）

The Grizzlies lost in four straight games to the Spurs in the 2013 NBA playoffs.（在 2013 年的 NBA 季後賽中，灰熊隊以直落四敗給了馬刺隊。）

疫情下的措施

◎ checkerboard seating

看完了各種賽事分類，我們來看看最近很紅的「梅花座」怎麼說。在英文中，是運用到 checkerboard 棋盤這個字。想像一下西洋棋的棋盤是黑白相間的，所以就跟空一格坐的感覺很像喔。所以「梅花座」整個就是 checkerboard seating。例如：

The stadium is now re-opening for sports events under the checkerboard seating policy.（那座運動館在實施梅花座的措施下，現在重新開放給運動賽事。）

在疫情當下，很多公共場所也是實施梅花座：

Checkerboard seating can keep you safe in public places, such as restaurants and theaters.（梅花座可以讓你安全一點，像是在餐廳還有劇院等公共場所。）

◎ virtual audience

除了隔開來的座位，其實待在家還是更安全！所以就衍伸出了「虛擬觀眾」的方式，讓大家可以透過電腦，遠端參與很多活動。virtual 的意思是「透過電腦的、虛擬的」的意思，所以 virtual audience 就是「虛擬觀眾」喔，例如：

Many TV shows have been making use of virtual audiences since the outbreak of the pandemic.（自從疫情爆發以來，很多電視節目都開始使用虛擬觀眾的方法。）

而這次的奧運也有採用遠端加油的方式：

The International Olympic Committee introduced a new virtual audience concept—the fans can cheer on athletes at home through the Internet.（國際奧運協會採納了新的虛擬觀眾的概念－－粉絲可以透過網路，在家替運動員加油。）

希望大家喜歡這次的分享唷！請大家持續鎖定希平方的專欄，時常學習新知唷！

延伸閱讀

1.【生活英文】kick in, kick around 都跟『踢』無關？來學學超實用的足球片語！

2. 運動英文－－『柔軟度』、『爆發力』英文怎麼說？

3.【防疫英文】COVID 世代誕生的語言！來認識這些有趣的COVID slang 吧！

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

梅花 疫情 奧運

延伸閱讀

農曆普渡將至 柯文哲宣布宗教團體普渡指引

中市餐飲開放內用 有業者觀望盼父親節檔期

桃園餐廳開放內用 民眾：等兩個月了！開心

嘉義縣餐飲有條件內用不共食 首日稽核200餘家無違規

相關新聞

【一起去看球（下）】熱身賽、季後賽、梅花座 英文怎麼說？

上一篇專欄介紹了很多看球英文，大家看了嗎？（還沒看記得點：傳送門）那麼小編今天要繼續分享有關各種賽事分類的說法，以及疫情之下，運動場會實施的「梅花座」該怎麼說。一起看下去就知道啦！

如何打造小林同學？ 她說自學沒想像容易

努力並不是一句空話，而是學習的最大關鍵。林昀儒是一名體育專長的「自學生」，自學，顧名思義強調「自主學習」，它是一種體制外教育型態，而自律又是此類型學習者能否養成能力的最大關鍵。

【一起去看球（上）】「先發陣容」、「黃牛票」英文怎麼說？

小編超級喜歡在週末進場看球，抒發平日的壓力。而最近國內的職棒又重新復賽，而且 NBA 也在如火如荼地打冠軍賽，真是讓人熱血沸騰！那在一邊加油時，小編還是心心念念要教大家一些英文～所以今天想來跟大家分享一些實用的看球英文，讓我們一起看下去吧！

台中市葫蘆墩文化中心典藏陶藝展 展出國內外作品35件

疫情降為二級警戒，台中市藝文場以防疫安全為前提「穩健式解封、漸進式鬆綁」，葫蘆墩文化中心與新北市立鶯歌陶瓷博物館合作規畫...

自由主義居然也有分左右？ 不同學者這麼說

答案是，這取決於你討論的是哪種自由主義。在西方政治思潮中，自由主義（liberalism）在理論和實踐上都佔有重要地位。然而，自由主義並不是單一概念，不同的「自由主義」間，內容可能重疊，也可能南轅北轍。比方許多人可能會有疑問：自由主義到底是左派還是右派？進步或是保守（若我們先將右派定義為重視個人有選擇自由並負起責任；左派允許政府為了公平與平等去限制自由）？

新聞中的公民與社會

一、 時事掃描：謝姓男子開車上高速公路，17分鐘內變換車道卻沒有全程打方向燈，被民眾檢舉，警方依法開出8張罰單，他不服提行政訴訟

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。