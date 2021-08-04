【一起去看球（下）】熱身賽、季後賽、梅花座 英文怎麼說？

上一篇專欄介紹了很多看球英文，大家看了嗎？（還沒看記得點： 傳送門 ）那麼小編今天要繼續分享有關各種賽事分類的說法，以及疫情之下，運動場會實施的「梅花座」該怎麼說。一起看下去就知道啦！

賽事分類

◎ exhibition game

Exhibition 是「展覽、展示」的意思，那在運動場上，exhibition game 是指「熱身賽」，通常會在正常賽季開打前進行，讓選手暖身，教練也能評估球員狀況。來看幾個例句：

Exhibition games prepare players for the upcoming season.（熱身賽讓球員準備好面對即將到來的賽季。）

Unfortunately, the player suffered a knee injury in the first exhibition game. That is, he will miss the entire regular season.（不幸的是，該名選手在第一場熱身賽膝蓋就受傷了。也就是說，他整季都將報銷了。）

◎ regular season

大家有認真看完上個例句就知道，regular season 就是指「賽季、季賽」的意思唷。例如：

Normally, the CPBL starts its regular season at the end of March.（一般來說，中華職棒的季賽在三月底開打。）

In the NBA, players can be traded during the regular seasons.（在 NBA 中，球員可能會在季賽時被交易。）

◎ playoff

常規的賽季結束以後，接著就要爭奪冠軍。playoff 指的是「季後賽」，像是最近剛結束的 NBA 季後賽，就叫做 NBA playoffs 喔。一樣來看例句：

These three games are going to decide whether we can make it to the playoffs this year.（這三場比賽將會決定我們是否能挺進今年的季後賽。）

The Grizzlies lost in four straight games to the Spurs in the 2013 NBA playoffs.（在 2013 年的 NBA 季後賽中，灰熊隊以直落四敗給了馬刺隊。）

疫情下的措施

◎ checkerboard seating

看完了各種賽事分類，我們來看看最近很紅的「梅花座」怎麼說。在英文中，是運用到 checkerboard 棋盤這個字。想像一下西洋棋的棋盤是黑白相間的，所以就跟空一格坐的感覺很像喔。所以「梅花座」整個就是 checkerboard seating。例如：

The stadium is now re-opening for sports events under the checkerboard seating policy.（那座運動館在實施梅花座的措施下，現在重新開放給運動賽事。）

在疫情當下，很多公共場所也是實施梅花座：

Checkerboard seating can keep you safe in public places, such as restaurants and theaters.（梅花座可以讓你安全一點，像是在餐廳還有劇院等公共場所。）

◎ virtual audience

除了隔開來的座位，其實待在家還是更安全！所以就衍伸出了「虛擬觀眾」的方式，讓大家可以透過電腦，遠端參與很多活動。virtual 的意思是「透過電腦的、虛擬的」的意思，所以 virtual audience 就是「虛擬觀眾」喔，例如：

Many TV shows have been making use of virtual audiences since the outbreak of the pandemic.（自從疫情爆發以來，很多電視節目都開始使用虛擬觀眾的方法。）

而這次的奧運也有採用遠端加油的方式：

The International Olympic Committee introduced a new virtual audience concept—the fans can cheer on athletes at home through the Internet.（國際奧運協會採納了新的虛擬觀眾的概念－－粉絲可以透過網路，在家替運動員加油。）

希望大家喜歡這次的分享唷！請大家持續鎖定希平方的專欄，時常學習新知唷！

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