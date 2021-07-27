台師大拚運動科學 射箭變準、舉重不受傷全靠它

出征奧運除須勤練習，科學也能拉近國手與獎牌的距離。台灣師範大學競技系教授相子元鑽研運動科學，已開發「舉重即時技術回饋系統」助我國舉重隊在上屆奧運摘金；同時針對射箭項目研發量化分析與即時回饋，提升選手瞄準目標的穩定性。

舉重是我國奧運代表隊重點金庫之一，台師大表示，相子元多年前即針對舉重隊需求，開發舉重即時技術回饋系統，協助舉重隊在2016年里約奧運摘金。這兩年更進一步結合科技部「精準科研計畫」舉重運科團隊，利用影像分析技術及人工智慧開發出智慧型槓鈴軌跡追蹤系統，應用於舉重隊日常訓練，不但可協助教練針對選手動作進行修正，也可藉由量化參數與軌跡變化，做為預防訓練傷害的重要指標。

台師大解釋，相子元可透過電腦運算即時呈現槓鈴移動軌跡與數據，也可直接在手機上即時顯示，希望舉重隊能在運動科學團隊的支援下，確實發揮訓練績效，在東京為我國延續奧運奪金的戰績。

另外，射擊和射箭都需要穩定性及高技巧性，相子元分享，台師大運動科學小組整合了運動心理及生物力學領域，提供代表隊選手完整的心理技能訓練，提高選手抗壓性及專注力，擬定賽前心理計畫及比賽時的專注計畫。

團隊也針對瞄準的穩定性，從生物力學角度進行射擊及射箭專項技術診斷，透過量化分析與即時回饋，提供瞄準技術力學指標，做為技術調整的依據；另利用瞄準分析訓練系統，更有利控制晃動規律，增加穩定性，延長穩定期。

相子元表示，射擊與射箭運動較不受體型限制，非常適合亞洲國家發展，也是台灣優勢運動項目。希望射擊與射箭代表隊能妥善運用運動科學資源，在奧運期間將身心調整至最佳狀態，達成奪牌目標。 台師大運科團隊持續開發在手機上即時呈現槓鈴軌跡與數據。圖／台師大提供

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