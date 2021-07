【我的美國同事最愛講】I'm not having it. 是什麼意思？

最近在編輯老師群的 slack 聊天室中,美籍老師超愛打這句話:I'm not having it.,她還笑我們一定不會這個潮用法,叫我們快點寫專欄教大家!在美籍老師的威脅逼迫(?)之下,這篇文章就生出來了!快來一起學學美籍老師最時尚的口頭禪。

not having it 表達「不接受」

在這個句子中,have 可以當「允許、接受」。整個 not having it 字典 的解釋為:「Not allow; refuse to tolerate, accept, or endure.(不允許;拒絕忍受、接受或容忍)」。

所以整個意思是:

I'm not having it.(我不買帳、我不接受。)

語氣要更強烈,強調這件事情你一丁點兒都不接受的話,還可以說:not having any of it, 字典 解釋為:「to be completely unwilling or to refuse(非常不願意、完全拒絕)」。

假如你聽說公司要搬到離你家很遠、但離同事家很近的地方,你可能會無法接受:

Stephanie: Hey, I heard that our office is moving to Tamsui. Yeah! I finally don’t have to wake up so early every day to travel from Tamsui to Xinyi District!(欸欸,聽說公司要搬到淡水欸。耶!我終於不用每天早起從淡水坐車到信義區了!)

Anna: What? I’m not having it! I live in Nanshijiao! That’s too far away!(什麼?我不接受啦!我住南勢角欸!太遠了啦!)

如果某天你聽到你長期在追的偶像竟然要結婚了,心碎的你可能會崩潰:

Betty: Hey, I heard Gong Yoo is getting married.(嘿,我聽說孔劉要結婚了耶。)

Alice: What?! I’m not having any of it!(什麼?!我不接受!)

男友忘記你的生日,你可能會暴怒:

My boyfriend tried to apologize for forgetting my birthday, but I wasn't having any of it!(我男朋友因為忘了我生日跟我道歉,但我一點也不接受!)

not having it 表達「不開心」

另外呀,not having it 其實還有另一個意思:「someone / something is unamused, not happy, irritated, annoyed, and etc.(某人或某事沒被逗樂、不開心、被激怒、生氣等等)」。所以整句意思是:

I'm not having it.(我不開心、我很生氣。)

小編去滑了很多推特文章,發現很多人要表達自己心情不好會這樣用:

I'm not having it this morning.(我今天早上心情很差。)

還有上一次美籍老師傳了一張圖給我,一堆快樂的狗狗中間混著一隻看起來不開心的貓貓,她就幫圖片下了註解:

The cat’s not having it.(貓貓看起來沒有很開心。)

如果一堆人一起去派對,有一個人看起來很不想要跟大家一起同樂,自己面無表情坐在旁邊,就有可能會說:

The girl sitting over there is not having it.(坐在那邊的女生看起來不太開心。)

看了這麼多例句,大家都了解 not having it 的意思了嗎?另外提醒一下,這個用法比較常用在簡訊、社群媒體或網路迷因上喔!下次和外國朋友傳訊息聊天時,不妨用用看這個俚語吧!

