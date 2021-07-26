【我的美國同事最愛講】I'm not having it. 是什麼意思？

最近在編輯老師群的 slack 聊天室中，美籍老師超愛打這句話：I'm not having it.，她還笑我們一定不會這個潮用法，叫我們快點寫專欄教大家！在美籍老師的威脅逼迫（？）之下，這篇文章就生出來了！快來一起學學美籍老師最時尚的口頭禪。

not having it 表達「不接受」

在這個句子中，have 可以當「允許、接受」。整個 not having it 字典 的解釋為：「Not allow; refuse to tolerate, accept, or endure.（不允許；拒絕忍受、接受或容忍）」。

所以整個意思是：

I'm not having it.（我不買帳、我不接受。）

語氣要更強烈，強調這件事情你一丁點兒都不接受的話，還可以說：not having any of it， 字典 解釋為：「to be completely unwilling or to refuse（非常不願意、完全拒絕）」。

假如你聽說公司要搬到離你家很遠、但離同事家很近的地方，你可能會無法接受：

Stephanie: Hey, I heard that our office is moving to Tamsui. Yeah! I finally don’t have to wake up so early every day to travel from Tamsui to Xinyi District!（欸欸，聽說公司要搬到淡水欸。耶！我終於不用每天早起從淡水坐車到信義區了！）

Anna: What? I’m not having it! I live in Nanshijiao! That’s too far away!（什麼？我不接受啦！我住南勢角欸！太遠了啦！）

如果某天你聽到你長期在追的偶像竟然要結婚了，心碎的你可能會崩潰：

Betty: Hey, I heard Gong Yoo is getting married.（嘿，我聽說孔劉要結婚了耶。）

Alice: What?! I’m not having any of it!（什麼？！我不接受！）

男友忘記你的生日，你可能會暴怒：

My boyfriend tried to apologize for forgetting my birthday, but I wasn't having any of it!（我男朋友因為忘了我生日跟我道歉，但我一點也不接受！）

not having it 表達「不開心」

另外呀，not having it 其實還有另一個意思：「someone / something is unamused, not happy, irritated, annoyed, and etc.（某人或某事沒被逗樂、不開心、被激怒、生氣等等）」。所以整句意思是：

I'm not having it.（我不開心、我很生氣。）

小編去滑了很多推特文章，發現很多人要表達自己心情不好會這樣用：

I'm not having it this morning.（我今天早上心情很差。）

還有上一次美籍老師傳了一張圖給我，一堆快樂的狗狗中間混著一隻看起來不開心的貓貓，她就幫圖片下了註解：

The cat’s not having it.（貓貓看起來沒有很開心。）

如果一堆人一起去派對，有一個人看起來很不想要跟大家一起同樂，自己面無表情坐在旁邊，就有可能會說：

The girl sitting over there is not having it.（坐在那邊的女生看起來不太開心。）

看了這麼多例句，大家都了解 not having it 的意思了嗎？另外提醒一下，這個用法比較常用在簡訊、社群媒體或網路迷因上喔！下次和外國朋友傳訊息聊天時，不妨用用看這個俚語吧！

延伸閱讀

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2. 【我的美國同事最愛講】『別砲我』英文怎麼說？

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