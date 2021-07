【趣味英文】pigheaded 是說別人是豬頭嗎？

大家身邊有沒有很固執、不知變通的人呢?雖然有時候堅持自己的觀點是好事情,但太過固執的話真的會很難溝通呢!今天我們就來學習如何描述這樣的人吧!

固執、不知變通的說法

◎ stubborn

我們可以直接用 stubborn 來表示「固執的、頑固的」,那要更生動一點,也可以說 be as stubborn as a mule,字面上是「像頭驢子一樣頑固」,其實就是形容人「非常頑固」喔!

Oscar can be really stubborn once he’s made up his mind. Don’t try to argue with him.(Oscar 一旦下定決心會非常頑固。別試著和他爭論。)

It’s inevitable that old people can be as stubborn as a mule. They might firmly believe in things that have helped them get through ups and downs in life.(老人家難免會很頑固。他們可能會堅信那些幫助他們度過人生大風大浪的事情。)

◎ obstinate

基本上 stubborn 也可以用 obstinate 替換,意思也是 「固執的、頑固的」。那這個字有些人可能不確定怎麼發音,可以參考 字典 的發音喔!

Margaret was the most obstinate woman I’ve ever met.(Margaret 是我遇過最頑固的女人。)

◎ inflexible

有些人比較死腦筋,無法接受不同的觀點,這時候就可以用 inflexible「不知變通的」來形容喔!

Some of Steve Job’s employees found him inflexible, but you can say he was just adamant about his dreams and principles.(有些賈伯斯的員工覺得他不知變通,但你可以說他只是堅持自己的夢想和原則。)

那相對的,比較能靈活思考的人我們就可以用 flexible「可變通的」表示。

Clearly, there’s a need for a more flexible approach to education so that students can better adapt to the ever-changing world.(顯然地,有必要採取更靈活的教育方法,學生才更能適應不斷變化的世界。)

◎ pigheaded

大家有看過鬼滅之刃頭戴豬頭面具的嘴平伊之助嗎?有沒有覺得他很頑固又不服輸呢?其實英文也可以用 pigheaded 來表示「固執的;頑固的」,想想嘴平伊之助的豬頭,就更好記了!

Could you knock some sense into this pigheaded man?(你能不能和這個頑固的人講講理?)

◎ dig one’s heels in

那英文中也有能片語能表示某人固執、不知變通,像是 dig one’s heels in 這個片語,字面上是「把腳跟卡進地上」,意思也就是「某人非常固執」。

The salesperson dug her heels in and would not lower the price. What should we do?(這名銷售業務打死不降價。我們該怎麼辦?)

◎ be like talking to a brick wall

我們中文有「對牛彈琴」這個成語,用來表示對不講道理的人說話,那英文也有類似的片語,be like talking to a brick wall 字面上是「像是和磚牆講話」,就是在說對方不講道理,不聽你說的話。

If I were you, I wouldn’t waste my breath pointing out his mistakes. It’s like talking to a brick wall.(如果我是你,我不會白費唇舌指出他的錯誤。他根本不會聽你的話,)

你身邊也有很固執的人嗎?來用今天學到的字形容他們看看吧!

