微解封高美館《泛．南．島藝術祭》開展 採實名預約制

藝術場館微解封，高雄市立美術館的夏季大展《泛．南．島藝術祭》，得以於即日起至10月31日展出。共有台灣、澳洲、紐西蘭、韓國、日本、巴基斯坦、法國共23組藝術家與團隊的精彩創作，展出62件繪畫、攝影、錄像、雕塑、裝置等品。展覽採線上實名預約制，以分時分流方式入館，邀觀眾事先上網預約觀展。

《泛．南．島藝術祭》由高美館長李玉玲擔任總策展人，紐西蘭戈維特－布魯斯特美術館館長札拉・斯坦霍普Zara Stanhope與紐西蘭帕特迦藝術博物館館長魯本．福連德Reuben Friend，擔任國際策展顧問。

「展覽如同一個有機的整體，觀眾如同航行於海上的小船，而藝術家的作品則如同大洋中的島嶼，每一座島嶼都有自身的故事，等待觀眾親身經歷。」李玉玲表示，展覽嘗試鬆脫以往聚焦於南島文化議題的視野與展覽框架，以「去邊界」、「多元性」、「海洋文化」等更具流動性與包容力的語境想像，揉合土地記憶、信仰與傳承，並重新提出人與人、人與自然重建關係的可能性。

《泛．南．島藝術祭》第一子題「從已知到未知」，探討人類如何面對海洋。由日本當代藝術家杉本博司所拍攝的〈海景〉系列作，帶觀眾航向充滿召喚力量的南方海洋。接著透過太平洋地區極具代表性的毛利詩人藝術家約翰．普爾長達十公尺的壯觀油畫〈致所有初來乍到之人〉，穿梭在不同時空情境的歷史與虛構事件中。〈海不平面〉則是高雄獎藝術家張致中首次發表的創作，以投影片投影機作為媒介，討論暖化海面上升、大氣觀察、島嶼消失等社會議題。而張恩滿〈蝸牛樂園三部曲－啟航或終章〉，重達近60公斤的玻璃船隻懸吊於天花，透過投影裝置追溯非洲大蝸牛的遷移路徑，開啟藝術家探討身分認同的旅程。

第二子題「暗黑島嶼」，觀眾可看到邱杰森＆莫珊嵐這對活躍於台灣與法國的藝術家組合，全新創作的〈雅加達事件簿〉，高達2米且鋪滿金箔的地球儀緩緩旋轉，作品以16世紀《東印度水陸誌》為基底，結合文獻檔案、太空遙測影像、地圖等多樣元素，構成跨歷史與跨媒介的全球化人文地理圖誌。還有許多藝術家的精彩創作。展覽訊息請至高美館官網或www.kmfa.gov.tw/SouthIslandPan/index.aspx查詢。 《泛．南．島藝術祭》紐西蘭藝術家Yuki Kihara作品〈薩摩亞之歌〉。圖／高美館提供 《泛．南．島藝術祭》澳洲藝術家強納森‧瓊斯作品。圖／高美館提供

商品推薦