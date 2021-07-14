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校園怎解封？ 美國迎開學：青少年接種、師生每周1篩

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
美國目標秋季正常開學，疾控中心7月9日最新公布校園開放防疫策略。圖／取自新冠肺炎防疫科學線上直播
美國目標秋季正常開學，疾控中心7月9日最新公布校園開放防疫策略。圖／取自新冠肺炎防疫科學線上直播

中央流行疫情指揮中心雖公布「微解封」條件，產業風險分級及相對應的定期篩檢策略，卻始終付之闕如，導致各縣市政府大多選擇維持原有限制。經濟及教育活動大受衝擊下，民怨漸深，工作及家庭照顧兩頭燒的家長，今天也走上街頭抗議。

其實校園解封並非不可行，台大公衛建議，可參考美國疾控中心7月9日最新公布的策略，根據活動風險等級、疫苗接種程度，制定出個人化且明確的篩檢政策，同時也要努力提高青少年接種率。

公衛學者任小萱表示，根據BNT疫苗在第三期臨床試驗顯示，12到15歲青少年接種可100%預防感染；以色列上市後監測結果顯示，超過20萬名16到18歲青少年接種兩劑疫苗後，預防感染或預防症狀的效果都高達94%以上。美國目標秋天要讓學生全面回歸校園，美國疾控中心(CDC)7月9日公布的最新政策中，也將疫苗接種納入考量。

任小萱指出，根據美國CDC建議，開放校園需要四大基礎策略。首先是提高12歲以上疫苗施打，再者是維持室內一公尺社交距離並固定班別，第三是戴口罩，特別是無法維持社交距離時、尚未完整接種者，搭乘校車時也要全程全員戴口罩。第四是其他措施，包括未完整接種者定期檢測、通風、洗手、清潔消毒、呼吸道禮儀、接觸者追蹤。

任小萱表示，美國CDC規範的大方向是「解除預防措施，就需要頻繁監測、定期篩檢」，各地學校也可根據自身條件，與當地公衛機構合作討論並作微調。比如有兩間學校，傳播等級和疫苗接種率條件都一樣，但其中一個可以做到定期篩檢，另一個沒有定期篩檢，因此無定篩的學校，就必須維持社交距離和口罩的規定，不能解除。

任小萱表示，美國CDC把校園傳播等級，分成四個燈號。詳細定義包括過去七天內每10萬人確診人數或陽性率，在不同燈號下，再根據學生或教職員的接種疫苗的程度、每周定篩的有無，去規定高風險或中低風險的的運動或活動，要進一步符合哪些條件。

比如在盛行率較低的藍燈，學生不用定期檢測，但如果進入黃、橘、紅燈，尚未完整接種的學生，都要每周至少篩檢一次。教職員則是無論在何燈號下，只要還沒完整接種疫苗，都要每周至少一次篩檢。

如果在藍燈或黃燈時，要從事足球、摔角、唱歌、樂團等高風險活動，尚未完整接種者都要每周至少一次篩檢，橘燈則要每周至少兩次篩檢，紅燈時除非全員完整接種，否則只能取消或延期。至於中低風險運動如潛水、高爾夫、籃球，在黃、橘、紅燈時都要求未完整接種者每周至少一次篩檢。

台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙表示，經過大流行的國家，都以檢測作為解封的參考重點，台灣解封過程也可以多思考這些策略。

美國目標秋季正常開學，疾控中心7月9日最新公布校園開放防疫策略。圖／取自新冠肺炎防疫科學線上直播
美國目標秋季正常開學，疾控中心7月9日最新公布校園開放防疫策略。圖／取自新冠肺炎防疫科學線上直播

疫苗 社交距離 口罩

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