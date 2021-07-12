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台師大發表二維單層半導體 促量子科技更上層樓

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
劉沂欣提出以有機-無機半導體材料，透過溶劑熱法引入錳離子合成原子級的二維單層半導體，於室溫下材料可呈現出極低溫下的強塞曼效應和零場分裂能。本報資料照片
劉沂欣提出以有機-無機半導體材料，透過溶劑熱法引入錳離子合成原子級的二維單層半導體，於室溫下材料可呈現出極低溫下的強塞曼效應和零場分裂能。本報資料照片

台灣師範大學化學系助理教授劉沂欣歷經五5年研究，提出以有機-無機半導體材料，透過溶劑熱法引入錳離子合成原子級的二維單層半導體，於室溫下材料可呈現出極低溫下的強塞曼效應和零場分裂能，有助於開展與光源相關的自旋量子材料製備。

台師大解釋，此稀磁性材料中的原子級摻雜技術，也使材料具有長發光生命週期，有機會實現於腔量子電動力學及單量子點發光體的應用，並為量子材料的化學合成，取得關鍵性重要進展，論文近期刊登於美國化學會發行的「美國化學會期刊」。

劉沂欣說，任何成果都需努力及耐心的考驗，他與研究生透過不斷地閱讀、討論、嘗試、再嘗試的反覆過程中獲得新知，其研究成果來自數屆學生傳承及合作貢獻的結晶，最終才有機會投稿到高度影響力的期刊。

劉沂欣分享，化學基礎研究在發表及應用上的不同取向，一直很難兼備。研究過程中欲解決跨領域的問題，需要不斷和人學習及溝通，同時重視國際化接軌，方能有效推動跨領域整合研究。

他強調與其他院校機構合作研究的重要性，同時也結合台師大研究能量致力推動研究目標整合、大學社會責任、創新教學等前瞻方向，強調學生的自主學習、師生的教學相長、及國際研究人員的合作，並多次參訪國際知名大學及姐妹學校。

他用專業解析學術界的需求及對應競爭、共存、尊重等互惠秩序，正如同量子力學中粒子的糾纏，你不觀察它，不知道它在那裡；你一旦觀察它，原本的狀態不僅會改變（塌縮），且消失後無法確定結果且不可逆。

他也提到，無機化學其實就是不斷追尋科學背後的原理，研究過程就是探索元素奇怪的行為作用及物理起源，每每不可重覆或無跡可尋的現象，代表有更基礎的問題尚未解決。

半導體 台師大 低溫

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