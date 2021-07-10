台東南迴藝術季8月登場 海邊作品民眾打問號

台東縣政府繼2018年辦理「南方以南」南迴地景藝術計畫後，今年再度推出「南迴藝術季」共有14件創作藝術品，預計8月公開展出。不過，位於太麻里華源海灣沙灘上的堆疊圖騰作品，民眾擔心作品還未展出，恐被大浪沖毀消失。縣府文化處表示，別擔心，有保固。

文化處長鍾青柏說，這個華源海灣沙灘上的藝術品，由美國藝術家Andres Amador來創作，一開始確實有顧慮到颱風或其他季風帶來的大浪給沖毀，但藝術家認為作品在正常環境下可維持6個月的時間，幾經溝通下，並簽訂保固條款後，才同意繼續創作。

他表示，這個作品有半年的保固時間，一旦因自然天候因素遭到破壞，藝術家會重新原地創作，而且所使用的素材，都是以現地石塊所堆砌，不會破壞海洋生態環境，符合環保創作的概念，民眾大可不必擔心，也可敬啟期待。

縣府為帶動南迴觀光發展，編列1800萬元經費邀集國內外14組藝術家進行創作，相關作品分布在太麻里鄉至最南端的達仁鄉，其中，位於太麻里鄉華源海灣沙灘上的藝術品，由於非常靠近大海，民眾擔心作品還未正式公開展示，恐被大浪給吞噬。

據了解，2018年南方以南的南迴地景藝術，曾有一個作品「陽台」就創作在大武鄉海邊公園的沙灘上，未料，不到1年的時間，作品竟被大海給沖消失，雖縣府解釋為藝術家展現自然共存亡的理念，但作品快速消失，民眾心中難免打問號。 華源海灣沙灘上的藝術品，由美國藝術家Andres Amador來創作，他以土團堆疊與沙雕呈現圖騰設計，結合台灣與紐西蘭南島文化的對話。記者尤聰光／攝影 台東縣政府繼2018年辦理「南方以南」南迴地景藝術計畫後，今年再度推出「南迴藝術季」共有14件創作藝術品，預計8月公開展出。不過，位於太麻里華源海灣沙灘上的堆疊圖騰作品，民眾擔心作品還未展出，恐被大浪沖毀消失。記者尤聰光／攝影

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