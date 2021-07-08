疫情下遠距教學 《讀者》好文獲師生青睞

疫情三級警戒從5月中至今，各級學校改採線上教學，老師備起課來不比實體課程輕鬆，必須蒐集更多元豐富的教材給學生。來台發行11年的大陸《讀者》雜誌，近來接獲許多老師的詢問和建議後，免費提供指定篇章電子檔，供學生線上閱讀。

大陸《讀者》雜誌日前再獲文化部核准新年度（110-111）發行許可，刊號仍為「部版台陸誌字第0001號」，內容以溫馨感人的故事贏得讀者喜愛，口碑相傳，獲得不少圖書館、學校、企業和個人訂閱，許多大中小學教授和老師也推薦給學生和家長，是許多學校指定學生的參考讀物。

疫情期間，《讀者》雜誌獲得老師推薦的數篇文章，可提供讀者參考其談古說今的多元視角，以新世代的資訊與生活態度引導閱讀方向，即使是多年前的文章，仍頗具新鮮感和前瞻性。以下是各級老師索閱的文章。

(一)2014年3月號《彎腰撿到2個億》，報導毛利元新發現排水道散落著一些硬幣，他大量調查發現，東京的排水道是個「黃金水道」，經過一年多的努力，竟然撈出硬幣價值超過2億日圓。

(二)英國作家寫天上的《繁星》，父母會認為應該帶孩子去天文館，藉由專家解說，培養出對天文資訊的渴望，頂尖企業家都要上太空了，然而更需要將這種興趣帶上人文色彩。

(三) 《人人都是「賽博格」，什麼是｢賽博格｣》，60年代的航太工程師曼菲德‧克萊恩斯和內森‧克萊恩提出賽博格(Cyborg)概念，Cyborg一詞由控制論(Cybernetic)和有機體(Organism)拼接而成，人體與機器相嵌合、構成自我調節的人機系統。（詳見2021年4月號）

(四) 引申許多著名電玩的特色，如：電影《阿凡達》《星際爭霸戰》和電玩《魔獸世界》等，對於青少年的學習成長，仍需正面看待《打遊戲的教育意義》。

(五) 美術課的題材《莫蘭迪色高級在哪兒》，這種國畫裡清湯寡水的顏色，居然征服了一個又一個國家，成為真正意義上的高級色。中國古典美學研究者陳望衡教授提出，中國的審美範疇有妙、神、逸、清四個境界。

(六)「羅輯思維」創始人羅振宇寫《最可靠的支持系統》，談張愛玲沒有見過自己的祖父祖母，但她說：「我跟他們的關係只是屬於彼此，一種沉默的、無條件的支持，看似無用、無效，卻是我最需要的。他們靜靜地躺在我的血液裡，等我死的時候再死一次。」這真是一段非常有洞察力的話。我們何止和自己的祖先有這樣的關係，我們和自己的一切支持系統都是這樣的關係。(摘自2021/03)

(七) 楊宙寫《一個孩子的清白》，談歷經明清兩時代的絕代散文家張岱，他沒做過明朝的臣，原是個大少爺，因為已經寫了17年的有明一代史書《石匱書》尚未寫完，卻在貧窮中堅持著述，實現心願。《石匱書》和他的多樣文集，都是文學瑰寶，附短文為證。(摘自2021/02)

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