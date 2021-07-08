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會考生活英語／【交通篇】 停車場

聯合新聞網 / 致理科大陳超明講座教授 編審、英語教師林映均 編寫

★ 單字

1. public [ˋpʌblɪk] adj. 公共的（國中基本1200字）

2. maximum [ˋmæksəməm] n. 最大值、最大限度（國中挑戰800字）

★ 實用字詞

1. public holiday 國定假日

2. rent 動詞為租用，名詞為租金

3. parking lot 停車場

Here’s the information of LetMePark parking lot.

以下是「讓我停」停車場的資訊。

閱讀技巧：將長句分成短字詞，以利閱讀

Call us／if you／want to／rent for／a month／or a year.

打給我們／若您／想要／租車位／一個月／或一年。

動手做做看：將長句分成短字詞

Always lock your car doors and check before you leave.

考題練習：多益普及測驗＋國中會考題型

1. If David has only NTD 100 in his pocket, how many hours can he park after Monday 8 a.m.?

(A) 2 hours

(B) 3 hours

(C) More than 4 hours

2. If Wendy wants to park her car on Dragon Boat Festival, from 9:30 a.m. to 2:30 p.m., how much should she pay in total?

(A) NTD 160

(B) NTD 200

(C) NTD 250

3. Toby would like to rent a parking space for one month, how can he reserve the space?

(A) By app

(B) By email

(C) By phone

解答：

動手做做看：將長句分成短字詞

Always／lock your／car doors／and check／before you leave.

總是／鎖上您的／車門／並檢查／在你離開前

考題練習：多益普及測驗＋國中會考題型

1. (A) 2. (B) 3. (C)

多益 停車場 會考 國中會考生活英語

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會考生活英語／【交通篇】 停車場

★ 單字 1. public [ˋpʌblɪk] adj. 公共的（國中基本1200字） 2. maximum [ˋmæksəməm] n. 最大值、最大限度（國中挑戰800字）

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