會考生活英語／【交通篇】 停車場
★ 單字
1. public [ˋpʌblɪk] adj. 公共的（國中基本1200字）
2. maximum [ˋmæksəməm] n. 最大值、最大限度（國中挑戰800字）
★ 實用字詞
1. public holiday 國定假日
2. rent 動詞為租用，名詞為租金
3. parking lot 停車場
Here’s the information of LetMePark parking lot.
以下是「讓我停」停車場的資訊。
閱讀技巧：將長句分成短字詞，以利閱讀
Call us／if you／want to／rent for／a month／or a year.
打給我們／若您／想要／租車位／一個月／或一年。
動手做做看：將長句分成短字詞
Always lock your car doors and check before you leave.
考題練習：多益普及測驗＋國中會考題型
1. If David has only NTD 100 in his pocket, how many hours can he park after Monday 8 a.m.?
(A) 2 hours
(B) 3 hours
(C) More than 4 hours
2. If Wendy wants to park her car on Dragon Boat Festival, from 9:30 a.m. to 2:30 p.m., how much should she pay in total?
(A) NTD 160
(B) NTD 200
(C) NTD 250
3. Toby would like to rent a parking space for one month, how can he reserve the space?
(A) By app
(B) By email
(C) By phone
解答：
動手做做看：將長句分成短字詞
Always／lock your／car doors／and check／before you leave.
總是／鎖上您的／車門／並檢查／在你離開前
考題練習：多益普及測驗＋國中會考題型
1. (A) 2. (B) 3. (C)
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