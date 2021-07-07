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台南海東國小關心瀕臨絕種動物 跨國專題拿世界銅牌

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市海東國小參加全球虛擬教室跨國專題合作競賽，獲得銅牌。圖／海東國小提供
台南市海東國小參加全球虛擬教室跨國專題合作競賽，獲得銅牌。圖／海東國小提供

美國GSBI非營利教育基金會主辦的全球虛擬教室跨國專題合作競賽成績揭曉，台南市海東國小獲得銅牌。海東國小表示17年來參與跨國專題合作競賽，已獲得4金、1銀、7銅，更4度進總統府接受總統、副總統表揚。今年以瀕臨絕的動物為題，也讓世界知道台灣有許多特有動物。

海東國小教務主任洪俊命表示，這2年受新冠肺炎疫情影響，要跨國完成專題相當困難，海東國小由老師謝嘉珉、陳宛琦指導18名六年級學生，與美國Glencoe Pod、與印度Veda Vyasa DAV Public School合作，共同建置" Let's Save the Life of the Wildlife" ，以瀕臨絕種的動物為題，以自己國家瀕臨絕種的動物為案例，探討生存方式、棲息地、瀕臨絕種的原因，過程中應用VR、心智圖、詩詞創作、藝術創作、歌曲、遊戲等主題跨域，彼此討論、分工合作、規畫設計而共同完成。學生姜瑀蕎說，過程中與國外的學生交流、合作，接受不同的建議，也把自己的強項完全發揮，毫不隱藏。

學生以石虎、台灣黑熊、台灣山椒魚、台灣櫻花鉤吻鮭、台灣穿山甲、藍腹鷴、寬尾鳳蝶、金絲蛇、中華白海豚為研究對象，對特性、棲息地、生存威脅及保育等進行探究併完成專題。學生翁苡軒說，「透過專題合作讓我更了解臺灣特有種動物，知道如何保護牠們，也讓世界各地的人們都知道，台灣有很多珍貴的動物。」

老師謝嘉珉、陳宛琦表示，GVC讓全世界學生有機會跨國討論學習，學生能發揮所長，透過多元媒體，將台灣的物種介紹給美國及印度團隊認識，同時海東學生也認識不同國家的自然生態，這是非常好的交流模式。過程中學生培養解決複雜問題、溝通協調、團隊合作、獨立思辨能力 及創造力等能力。

台南市海東國小參加全球虛擬教室跨國專題合作競賽，獲得銅牌。圖／海東國小提供
台南市海東國小參加全球虛擬教室跨國專題合作競賽，獲得銅牌。圖／海東國小提供
台南市海東國小參加全球虛擬教室跨國專題合作競賽，獲得銅牌。圖／海東國小提供
台南市海東國小參加全球虛擬教室跨國專題合作競賽，獲得銅牌。圖／海東國小提供

印度 新冠肺炎 櫻花鉤吻鮭

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