影／漫威迷可別錯過 《洛基》獨立影集正式上線

應該有不少人都很喜歡漫威系列中由抖森扮演的洛基吧?深邃的眼神、迷人的腔調真是讓人心花怒放。現在漫威推出了洛基的獨立影集,一起來看看預告片吧!

光是看預告片就讓人非常期待呢!今天我們就來學學如何用英文描述漫威宇宙中洛基這個角色,學習相關的形容詞和名詞吧!

一起來描述洛基

◎ manipulator

預告片中洛基用到了 manipulate「操弄;操控」這個字,那我們也可以用這個字的名詞來形容洛基,說他是一個 manipulator「操縱者;愛操弄別人的人」。

Katie is a manipulator. She cons everybody around her.(Katie 是個愛操弄別人的人。她欺騙身邊的所有人。)

◎ trickster

這個字也常拿來形容洛基,trickster 就是名詞「騙子」,常常是指民間故事、神話中善用聰明才智欺騙別人的角色。

Be careful! There are many frauds and tricksters in this region. Don’t fall victim to them.(小心!這區有很多詐欺犯和騙子。別成為受害者。)

◎ scheming

這個字是形容詞「詭計多端的、善於算計的」,也很適合形容老愛算計的洛基喔!那意思也類似形容詞 cunning「狡猾的;狡詐的」。

Maya’s nothing but a cunning, scheming little monster! If I were you, I’d never trust her!(Maya 不過是個狡猾、愛算計的小怪物!如果我是你的話,我永遠不會信任她!)

◎ narcissistic

在漫威電影中,洛基也是相當自戀的角色,認為自己非常重要,且值得受到眾人景仰,我們就可以用形容詞 narcissistic「自戀的」來形容喔。

All of us have somewhat narcissistic traits, yet they're so strong in some people that they can cause serious problems.(我們每個人多少會有些自戀的特徵,但有些人實在太過自戀,造成嚴重的問題。)

◎ little weasel

little weasel 字面上是「小黃鼠狼」,因為在西方黃鼠狼被視為狡猾的象徵,所以也可以用來形容洛基,表示「狡猾的傢伙」,不過這個字常常會用來貶低他人,使用時要注意喔!

You little weasel! I can't believe you stole the tagline I made for our next campaign.(你這狡猾的傢伙!我不敢相信你竟然偷了我為我們下個活動製作的標語。)

◎ sociopath

在漫威電影中,洛基也為了自己的利益做過不只一次危害人類社會或家鄉阿斯嘉的事情,有些文章也將他定義為 sociopath「反社會者」,表示他不遵守社會規範、時常欺騙或操弄他人。

Billy is definitely a sociopath. He shows no empathy for others and has no feelings of guilt for the terrible things he has done.(Billy 一定是個反社會份子。他對他人完全沒有同情心,對自己做過的可怕事情也沒有愧疚感。)

◎ shapeshifter

最後這個字主要是形容洛基的能力,因為他擁有 shapeshifting「變形」的能力,也可以稱他為 shapeshifter「能變形的人」。

Rumor has it that the manga artist is a shapeshifter, a supernatural being who has been around for centuries.(謠傳說這個漫畫家是個能變形且活了好幾世紀的超自然生物。)

下次和朋友聊天時不妨用用看這些字吧!

