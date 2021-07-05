快訊

傳數十萬AZ疫苗7月7日到貨？ 指揮中心回應了

7月12日分區解封？ 陳時中曝新策略：不會以縣市為單位

聽新聞
test
0:00 / 0:00

崑大5學生疫情逆境突圍 爭取英國品牌試鏡挑戰國際舞台

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
時尚展演事業學程三年級官聲翰。圖／時尚學程副主任陳怡君提供
時尚展演事業學程三年級官聲翰。圖／時尚學程副主任陳怡君提供

疫情衝擊全球時尚產業。崑山科大時尚展演事業學程三年級謝坦喻、官聲翰、劉培恩與一年級鄭閔璁、丁子桂經客座教授林韋君推薦，各寫英文簡介寄出試鏡照片，爭取英國著名串流媒體品牌試鏡機會，期待有機會邁向國際舞台、與頂尖業界交流。

林韋君在英國有多年表演事業，後來投入發掘新人，找尋廣告微電影拍攝對象；她說，上周英國知名經紀公司The Eye Casting請她找尋台灣潛力新人，除老師們篩選，不少同學也爭取「模特兒跨國試鏡」，經嚴謹評選謝坦喻等5位獲得挑戰機會。

林韋君表示，這次將由英國頂尖製作團隊拍攝紀錄片，英國試鏡導演Jody將在全球找尋5名適合的真實角色「闡述現代新男性主義」；Jody告訴她目前還在選角，試鏡看到崑大同學的潛力，不論結果如何，光是參與就有收獲，經紀公司也肯定，希望疫情過後有機會面試。

她說，崑大這五位「都有獨一無二的個人魅力」：謝坦喻除時尚專業還有國際咖啡證照，跨域競爭力加分，英文能力也強，「國際之路指日可待」；官聲翰將自己打造為高辨識度表演者，照片或自我介紹都很用心投入；劉培恩善於展現舞台魅力及建立個人形象；鄭閔璁外型出眾，謙虛沈穩，丁子桂鑽研專業認真努力態度讓人印象深刻，期待他們「都能在時尚路上，活出最美麗的姿態」。

崑大表示，時尚學程是國內唯一培育全方位專業時尚人才科系，近年師生與業界合作大型展演活動、展現學生活力，從活動企劃、展演、整體造型各項實務執行能力，證明能與時尚產業無縫接軌。

時尚展演事業學程三年級謝坦喻。圖／時尚學程副主任陳怡君提供
時尚展演事業學程三年級謝坦喻。圖／時尚學程副主任陳怡君提供
時尚展演事業學程一年級丁子桂。圖／時尚學程副主任陳怡君提供
時尚展演事業學程一年級丁子桂。圖／時尚學程副主任陳怡君提供
時尚展演事業學程三年級劉培恩。圖／時尚學程副主任陳怡君提供
時尚展演事業學程三年級劉培恩。圖／時尚學程副主任陳怡君提供
時尚展演事業學程一年級鄭閔璁。圖／時尚學程副主任陳怡君提供
時尚展演事業學程一年級鄭閔璁。圖／時尚學程副主任陳怡君提供

英國

延伸閱讀

香港人出逃 旅加港人組支援網助新移民就業住宿

翻翻英國女王的美食口袋名單　把「王室御用美食」搬上餐桌！

英國大鬧卡車司機荒 連小熊軟糖也遭殃

期貨商論壇／富時100期 可留意

相關新聞

崑大5學生疫情逆境突圍 爭取英國品牌試鏡挑戰國際舞台

疫情衝擊全球時尚產業。崑山科大時尚展演事業學程三年級謝坦喻、官聲翰、劉培恩與一年級鄭閔璁、丁子桂經客座教授林韋君推薦，各...

竹縣文化局推線上夏令營 英文唱遊、繪畫、科學9種課程

因應防疫期間放暑假，新竹縣政府文化局推出「FUN一夏，2021線上文藝夏令營」研習活動，自7月20日至8月20日針對國小...

第10屆台中文學獎徵文 8大類徵件「Write」From Home

第10屆台中文學獎開始徵件。新冠肺炎疫情讓國內藝文活動都面臨停擺的困境，此時，正也是文字發揮它無遠弗屆影響力的時刻。第1...

南台科大師生研究奈米光電材料 登上美國頂尖期刊封面

南台科大化材系黃常寧老師研究團隊，以高能量Nd-YAG雷射剝蝕凝聚合成「含磷與矽複合奈米顆粒具特殊一維超晶格微結構與光學...

九歌少兒文學獎揭曉 劉碧玲「老爺爺的味道」獲首獎

第29屆九歌現代少兒文學獎揭曉，劉碧玲以「老爺爺的味道」獲首獎，獎金20萬。評審獎為李光福的「啊殺！豬小子」，獎金12萬...

【我的美國同事最愛講】理性勿戰「別砲我」英文怎麼說？

大家都會藉由社群平台分享生活，有時候會發表針對某些事情的見解，但又會很怕網友跟自己意見不合，在留言串攻擊自己，這時候我們會希望大家理性勿戰，「別砲我」！今天就要來教大家這句英文怎麼說喔！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。