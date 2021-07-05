崑大5學生疫情逆境突圍 爭取英國品牌試鏡挑戰國際舞台

疫情衝擊全球時尚產業。崑山科大時尚展演事業學程三年級謝坦喻、官聲翰、劉培恩與一年級鄭閔璁、丁子桂經客座教授林韋君推薦，各寫英文簡介寄出試鏡照片，爭取英國著名串流媒體品牌試鏡機會，期待有機會邁向國際舞台、與頂尖業界交流。

林韋君在英國有多年表演事業，後來投入發掘新人，找尋廣告微電影拍攝對象；她說，上周英國知名經紀公司The Eye Casting請她找尋台灣潛力新人，除老師們篩選，不少同學也爭取「模特兒跨國試鏡」，經嚴謹評選謝坦喻等5位獲得挑戰機會。

林韋君表示，這次將由英國頂尖製作團隊拍攝紀錄片，英國試鏡導演Jody將在全球找尋5名適合的真實角色「闡述現代新男性主義」；Jody告訴她目前還在選角，試鏡看到崑大同學的潛力，不論結果如何，光是參與就有收獲，經紀公司也肯定，希望疫情過後有機會面試。

她說，崑大這五位「都有獨一無二的個人魅力」：謝坦喻除時尚專業還有國際咖啡證照，跨域競爭力加分，英文能力也強，「國際之路指日可待」；官聲翰將自己打造為高辨識度表演者，照片或自我介紹都很用心投入；劉培恩善於展現舞台魅力及建立個人形象；鄭閔璁外型出眾，謙虛沈穩，丁子桂鑽研專業認真努力態度讓人印象深刻，期待他們「都能在時尚路上，活出最美麗的姿態」。

崑大表示，時尚學程是國內唯一培育全方位專業時尚人才科系，近年師生與業界合作大型展演活動、展現學生活力，從活動企劃、展演、整體造型各項實務執行能力，證明能與時尚產業無縫接軌。 時尚展演事業學程三年級謝坦喻。圖／時尚學程副主任陳怡君提供 時尚展演事業學程一年級丁子桂。圖／時尚學程副主任陳怡君提供 時尚展演事業學程三年級劉培恩。圖／時尚學程副主任陳怡君提供 時尚展演事業學程一年級鄭閔璁。圖／時尚學程副主任陳怡君提供

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