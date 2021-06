【我的美國同事最愛講】理性勿戰「別砲我」英文怎麼說？

大家都會藉由社群平台分享生活,有時候會發表針對某些事情的見解,但又會很怕網友跟自己意見不合,在留言串攻擊自己,這時候我們會希望大家理性勿戰,「別砲我」!今天就要來教大家這句英文怎麼說喔!

「別砲我」的英文是?

這句話又是走在流行尖端的美國同事教小編的喔!可以說是美式英文口語流行說法。直接來看怎麼說吧!

Don’t flame me.

Flame 當名詞時是「火焰」,當動詞時可以指「燃燒」,這裡也是動詞的用法,但不是「燃燒」喔。來看字典的解釋「to send an angry or insulting message over the Internet」,意思是「透過網路傳送憤怒或羞辱的訊息」。例如:

Chris got seriously flamed by haters on the Internet because of one of his posts on Facebook.(Chris 因為其中一篇在 Facebook 上的 po 文而被酸民砲得很嚴重。)

那麼,如果說 Don’t flame me. 就是指「不要傳送惡意的訊息給我」,也就是我們常說的「別砲我」。來看個例句:

My points of view may be different from other people’s, but don’t flame me.(我的觀點可能會和其他人的不一樣,但不要砲我。)

Don’t come at/for/after me.

這句也是很常用的喔!可以說 Don’t come at me.、Don’t come for me. 或是 Don’t come after me.。當你想要講的內容可能會引起爭議或各方不同的意見,就可以先講這句話,避免大家群起公憤。可以想成是中文的「別砲我」、「別打我」。

在 YouTube 可能會看到有人這樣用喔:

標題是:my very unpopular opinions (don’t come for me pls)

意思就是說:我不受歡迎的觀點(拜託別打我)

標題是:BTS First Time Listen - My Honest Opinion! (Don’t come for me, I’m sorry!)

意思就是說:第一次聽 BTS 的歌--誠實的看法!(別砲我,對不起!)

看完有懂了嗎?因為 YouTuber 們擔心會冒犯觀眾,或引起不同的意見,所以就先在標題表示:這只是我個人的意見,大家如果不同意拜託別砲我!我們再來看幾個例子:

Show Lo’s fans, please don’t come for me. But I’m not that into his new song.(羅志祥的粉絲們,拜託別打我。但我沒有很喜歡他這次的新歌。)

Don’t come at me; this is just a joke.(別打我;這只是開玩笑啦。)

This is just my personal opinion, so don’t come after me.(這只是我個人的意見,所以別砲我。)

看完之後,大家有將這個流行語學起來了嗎?以後想要講「別砲我、別打我」,就知道可以用 Don’t flame me. 或是 Don’t come at/for/after me. 囉!

