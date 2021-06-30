【我的美國同事最愛講】理性勿戰「別砲我」英文怎麼說？

大家都會藉由社群平台分享生活，有時候會發表針對某些事情的見解，但又會很怕網友跟自己意見不合，在留言串攻擊自己，這時候我們會希望大家理性勿戰，「別砲我」！今天就要來教大家這句英文怎麼說喔！

「別砲我」的英文是？

這句話又是走在流行尖端的美國同事教小編的喔！可以說是美式英文口語流行說法。直接來看怎麼說吧！

Don’t flame me.

Flame 當名詞時是「火焰」，當動詞時可以指「燃燒」，這裡也是動詞的用法，但不是「燃燒」喔。來看字典的解釋「to send an angry or insulting message over the Internet」，意思是「透過網路傳送憤怒或羞辱的訊息」。例如：

Chris got seriously flamed by haters on the Internet because of one of his posts on Facebook.（Chris 因為其中一篇在 Facebook 上的 po 文而被酸民砲得很嚴重。）

那麼，如果說 Don’t flame me. 就是指「不要傳送惡意的訊息給我」，也就是我們常說的「別砲我」。來看個例句：

My points of view may be different from other people’s, but don’t flame me.（我的觀點可能會和其他人的不一樣，但不要砲我。）

Don’t come at/for/after me.

這句也是很常用的喔！可以說 Don’t come at me.、Don’t come for me. 或是 Don’t come after me.。當你想要講的內容可能會引起爭議或各方不同的意見，就可以先講這句話，避免大家群起公憤。可以想成是中文的「別砲我」、「別打我」。

在 YouTube 可能會看到有人這樣用喔：

標題是：my very unpopular opinions (don’t come for me pls)

意思就是說：我不受歡迎的觀點（拜託別打我）

標題是：BTS First Time Listen - My Honest Opinion! (Don’t come for me, I’m sorry!)

意思就是說：第一次聽 BTS 的歌－－誠實的看法！（別砲我，對不起！）

看完有懂了嗎？因為 YouTuber 們擔心會冒犯觀眾，或引起不同的意見，所以就先在標題表示：這只是我個人的意見，大家如果不同意拜託別砲我！我們再來看幾個例子：

Show Lo’s fans, please don’t come for me. But I’m not that into his new song.（羅志祥的粉絲們，拜託別打我。但我沒有很喜歡他這次的新歌。）

Don’t come at me; this is just a joke.（別打我；這只是開玩笑啦。）

This is just my personal opinion, so don’t come after me.（這只是我個人的意見，所以別砲我。）

看完之後，大家有將這個流行語學起來了嗎？以後想要講「別砲我、別打我」，就知道可以用 Don’t flame me. 或是 Don’t come at/for/after me. 囉！

延伸閱讀

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