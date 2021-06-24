茶萃取物可抑制抗藥細菌 元培生技系學生獲科技部獎勵

喝茶能保健抑菌再發現！茶是華人千年以來的養生飲品，元培醫大生技製藥系學生林容瑜由老師劉家欣指導，從茶葉萃取物發現天然植物素可抑制抗藥性肺炎克雷伯菌的研究，獲科技部大專生研究計畫補助。

劉家欣指出，茶具有保健和抑菌的功能，林容瑜從茶葉中找到天然植物素，可用來抑制加護病房中時常感染的抗藥性肺炎克雷伯菌；根據美國感染醫學會在2004年的報告，抗藥性細菌的產生比抗生素的研發速度更快，導致有些多重抗藥性細菌沒有抗生素可以治療，這次的研究發現可用於抗生素對肺炎克雷伯氏菌感染的輔助治療，並減少抗生素耐藥性致病菌的出現和擴散。

林容瑜就讀元培生物科技暨製藥技術系三年級，她說，以前就讀花蓮女中時就對生物很有興趣，到元培後很高興能進入系上生物科技專業領域深入了解，同時學習茶加工與製藥技術等操作，三年來學習成績在系上都是優等生，平時就積極參與系上學長姐的研究專題，這次更由劉家欣指導提出「茶葉萃取物抑制抗藥性克雷伯菌之研究」計畫，獲得科技部補助大專生研究計畫補助。

元培醫大指出，目前受疫情影響，林容瑜都在家遠距上課，也和劉家欣以線上討論方式進行研究計畫的文獻蒐集與數據整理等前置作業，林容瑜已迫不及待想回到學校實驗室展開研究，希望如期完成研究計畫，也為未來攻讀研究所的生涯規畫再邁進一步。

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