幫AI讀懂民眾醫療問題 中央大學奪國際競賽季軍

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
中央大學電機系碩士生陳柏翰（中）與曾昱翔（左）組成AI研究團隊，在助理教授李龍豪（右）的指導下，奪MEDIQA 2021醫療問題摘要QS組全球第三名。圖／中央大學提供
中央大學電機系碩士生陳柏翰（中）與曾昱翔（左）組成AI研究團隊，在助理教授李龍豪（右）的指導下，奪MEDIQA 2021醫療問題摘要QS組全球第三名。圖／中央大學提供

國際計算語言學學會生醫小組最近舉辦MEDIQA 2021國際競賽，中央大學指出，校內電機系碩士生陳柏翰與曾昱翔組成AI研究團隊NCUEE-NLP，在助理教授李龍豪的指導下，以人工智慧文本摘要生成技術，獲醫療問題摘要QS組全球第三名。

中大描述，這項競賽參賽隊伍包括國際大公司與研究機構，如中國大陸阿里巴巴公司、美國國家醫學圖書館，以及國際知名大學如美國史丹福大學、加州大學聖地牙哥分校、德國柏林洪堡大學等，由於競賽題目頗具深度與難度， 最終全球只有22組團隊如期完賽。

競賽過程相當激烈，最後第一名為中國大陸阿里巴巴公司，第二名德國柏林洪堡大學；中央大學奪第三，但在效能指標HOLMS排名第一。

李龍豪指出，中大電機AI團隊先採取有效地資料擴增，增加合適的訓練資料後，選擇當下最新的「PEGASUS Transformer」深度學習模型作為主要系統架構，最後微調使其適應於問題摘要任務。

李龍豪說，民眾在網路論壇或官方留言板上的醫療問題，可能包含與問題本身無關的內容，有礙於自動問答系統的開發，他們所發展的問題摘要生成技術，有助於機器理解民眾問題內涵。他們未來將開發中文醫療智慧問答系統，造福國人。

中央大學 德國

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