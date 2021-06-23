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為何台股大漲 新台幣卻貶破28元大關？匯銀主管解析

台灣青年團隊超讚 免費英語課程服務到敘利亞第二大學

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
「Refugee Network Taiwan」透過免費的線上英語課程，帶著難民兒童增進英文能力也了解各國文化。圖／Refugee Network Taiwan提供
「Refugee Network Taiwan」透過免費的線上英語課程，帶著難民兒童增進英文能力也了解各國文化。圖／Refugee Network Taiwan提供

台灣進入防疫生活，遠端課程雖然讓許多學生跟家長雞飛狗跳，但是，遠端課程其實也可以創造很多可能。台灣團隊「Refugee Network Taiwan」去年透過國際組織媒介，提供遠在土耳其、法國、美國、伊拉克等地的敘利亞難民兒童免費線上英文課程，6月21日起還擴大到服務敘利亞第二大的大學，團隊志工每周為學生上一次課，共服務一百多位學生。他們希望這群難民學生，不要成為失落的一代。

根據聯合國難民署的全球趨勢報告顯示，目前全世界有超過1%人口流離失所 ，報告顯示，2019 年底為止，全球流離失所人數達 7950萬人，平均每97人就有一人是難民，而且難民能在短期內返鄉的機率愈來愈低，難民學生的教育也迄待協助。

「Refugee Network Taiwan」去年底成立。團隊起初由五個人組成，分別是台大政治系國際關係組大二學生王譽蓁、新屋高中老師林佳瑩、台中科大保金系大四學生羅勻筑、政大國貿系大三學生邱梓寧以及台師大心輔所畢業生鄭蓉。透過社群招募，不到一年時間，已經有近百位來自海內外的志工參與擔任英語老師，不只有學生、還有美國的國際組織工作者、遠在德國英語為母語的台灣人等等。

王譽蓁跟其他四位夥伴是透過教育部的「young飛全球計畫」認識。一起發想如何在難民教育上做出正面改變。最初，他們透過遠在約旦的家扶中心媒介，提供因新冠肺炎疫情、內戰等無法上課的兒童遠端英語課程。電腦設備則是由愛與希望國際關懷協會招募二手電腦數十台，送往當地，供學生使用。

王譽蓁說，除了9到12歲的兒童之外，內戰加上疫情，當地大學生持續停課，因經濟不穩，薪資發不出，也沒有老師授課。團隊透過當地組織媒介，6月21日開始提供免費線上英語課程給敘利亞的阿勒波大學學生，現在共有110大學生參加課程。

羅勻筑在團隊中負責招募志工，她說，媒合師生過程不容易，要克服時差還有網路不穩的問題，不過，在團隊的熱忱之下，克服種種阻礙，讓課程順利上路，未來也希望可以幫他們找到一技之長，順利找到工作，建立謀生能力。王譽蓁說，透過遠端課程，不只學習英文，孩子們也從害羞、不敢說話成長到很積極提出他們的需求，學生也開始思考自己的國家文化，了解到不同國家文化的知識。

林佳瑩說，現在計畫剛啟動，還未看見巨大的改變，但她相信長久下去，必定會有改變。因為透過招募志工，讓大眾更關注難民，也讓敘利亞人知道世界上有人關心他們，而透過教育，他們可以培養自學的能力，在日後就業或是升學都更有能力。而更重要的是，我們透過教育，除了傳授知識以外，還能透過一對一互動夠給予心理的支持。

Refugee Network Taiwan指出，若台灣或海外的英文老師有興趣，請關注Refugee Network Taiwan七月底過後的招募消息！臉書連結請點此

Refugee Network Taiwan志工每周為學生上一次課，共服務一百多位學生。圖／Refugee Network Taiwan提供
Refugee Network Taiwan志工每周為學生上一次課，共服務一百多位學生。圖／Refugee Network Taiwan提供
台灣團隊「Refugee Network Taiwan」去年透過國際組織媒介，提供遠在土耳其、法國、美國、伊拉克等地的敘利亞難民兒童免費線上英文課程，6月21日起還擴大到服務敘利亞第二大的大學。圖／Refugee Network Taiwan提供
台灣團隊「Refugee Network Taiwan」去年透過國際組織媒介，提供遠在土耳其、法國、美國、伊拉克等地的敘利亞難民兒童免費線上英文課程，6月21日起還擴大到服務敘利亞第二大的大學。圖／Refugee Network Taiwan提供

難民 敘利亞 疫情

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