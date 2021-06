台灣青年團隊超讚 免費英語課程服務到敘利亞第二大學

在寫作時,許多學生喜歡換個說法,用 as well as 來替代對等連接詞 and,雖然翻譯都是「和」,但真的可以隨意替換嗎?今天我們就來看一下兩者的差別還有 as well as 的用法吧!

2021-06-23 16:39