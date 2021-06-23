台中子弟懷抱太空夢 攜手中大成為登月國家隊先鋒

台中子弟張懷謙懷抱太空夢，創辦的陽翼先進科技公司為今年一月順利升空的台灣自製的飛鼠號立方衛星的發射服務公司，並與中央大學宣布締結合作備忘錄，預計在2023年參與國際登陸月球任務，成為台灣登月國家隊的先鋒。

張懷謙說，他3歲半時從電視看到華裔太空人王贛駿從太空艙走出來的畫面，懷抱太空夢，大學念建築，赴日本東京大學攻讀工學碩士，主修太空建築，專注太空居住空間的研究；返台在短暫從事建築行業後，三年前創立陽翼先進科技公司圓夢，提供衛星發射、火箭仲介、太空飛行驗證與實驗、以及太空建築設計。

國家太空中心在科技部計畫支持下遴選台灣團隊自主研製的兩顆立方衛星飛鼠、玉山，歷經3年多的研發，在今年的1月搭乘SpaceX獵鷹九號火箭，於美國卡納維爾角基地順利升空。

張懷謙說，陽翼科技今年1月為飛鼠號立方衛星發射升空的發射服務公司，他因長期與國際登月任務組織緊密合作，促成台灣登月國家隊的組建，並與中央大學簽署合作備忘錄，預計在2023年參與國際登陸月球任務，這是台灣首次產學合作挑戰1000公里以上的深太空飛行，更是台灣第一次把自行研發的產品在月球表面進行實測。

張懷謙指出，陽翼先進科技與中央大學歡迎更多產業與學研單位的加入，透過登陸月球獲取珍貴數據，讓台灣能夠在國際深太空資源開發市場立足。

他認為，無論是以美國為首的阿提米斯計畫，或是由中國與俄國聯合的另一股勢力，都宣示要讓人類最遲在2024年重返月球並建立長期基地。這也揭示了今後10年將是太空資源競爭，以及地球與月球經濟生態圈形成的關鍵時間。 國家太空中心飛鼠號立方衛星今年一月順利發射升空。圖／陽翼先進科技提供 陽翼科技與中央大學校長周景揚簽訂登月任務合作備忘錄。圖／陽翼科技提供

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