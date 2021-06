【口說英語充電站】I knew it! 是什麼意思？

相信大家英文學了這麼久,應該都跟時態混得很熟了吧!那麼今天老師要教大家用過去式表達語氣差異,看看 know 和 think 這兩個簡單的動詞,變成過去式的 knew 和 thought,會產生什麼樣的意思變化吧!

I know…

首先先從現在式看起。know 的意思是「知道、熟悉」,除了可以接事物之外,也可以接人,表示跟對方很熟稔,例如:

Kate and I were going to the same school. That’s why I know her well.(Kate 和我以前同校。這就是為什麼我這麼懂她。)

而在口語或者 YouTube 留言區中,很常會看到有人說:I know, right? 這句話的意思則是「就是說啊!」「是不是?」可以用來表示贊同、附和。來看個情境:

A: The speaker’s fly is open. I can’t pay attention to his speech.(講者的拉鍊沒拉。我聽不進去他在講什麼。)

B: I know, right? Should we send a slip of paper to tell him?(就是說啊。我們該傳紙條跟他說一聲嗎?)

另外,I know. 這個句子可不能隨便亂說,不然可能會冒犯到別人。這部分可以參考我們之前整理過的專欄: 【NG 英文】" I know." 的意思你懂嗎?台灣人超愛說!老外卻覺得超級沒禮貌?

I knew it!

緊接著來教大家用過去式「放馬後炮」。I knew it! 的意思是「我早就知道!」。這個應該滿好理解的,使用過去式的 knew 來表達不是現在知道,而是之前就知道。比如說以下的情境:

A: Sampson said he was sick and couldn’t attend the meeting.(Sampson 說他生病了,沒辦法出席會議。)

B: I knew it! He’s a man full of excuses.(我就知道!他是找藉口大師。)

而 I knew 的後面也可以加上子句,例如:

I knew this was gonna happen!(我就知道會發生這種事!)

I knew the tickets would sell out in no time, so I had asked my brother to snap one up.(我早料到票馬上就會賣光,所以我已經叫我哥幫我搶一張了。)

I think…

第二個要介紹的動詞是 think,現在式就是用來表達「覺得、認為」。來看兩個簡單的例句:

I think this album is gonna sell like hotcakes.(我覺得這張專輯一定會大賣。)

Many people think the government can respond more quickly to the pandemic.(很多人認為政府對於疫情的反應可以再快一點。)

I thought...

那麼過去式的 thought 可就不一樣了,解釋為「以為」。比如說你原本認為的知識或資訊,跟實際上有落差時就可以用。來看兩組很生活化的情境:

A: I thought Ikea was pronounced “IKEA.” Am I wrong?(我以為 IKEA 是念「IKEA」。我搞錯了嗎?)

B: No idea. I always say “IKEA.”(我不知道。我都念「IKEA」。)

A: Who was the last person using the toilet?(上一個上廁所的人是誰?)

B: I thought it was you.(我以為是你。)

A: No way! I never leave the toilet seat up.(最好是!我從來不會不掀馬桶座。)

上述的例子在口說中都很常見唷!希望大家都能學起來,除了自己應用外,也可以從時態觀察說話者的語氣差異~今天的專欄就到這囉,下次見!

