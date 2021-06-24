【口說英語充電站】I knew it! 是什麼意思？

相信大家英文學了這麼久，應該都跟時態混得很熟了吧！那麼今天老師要教大家用過去式表達語氣差異，看看 know 和 think 這兩個簡單的動詞，變成過去式的 knew 和 thought，會產生什麼樣的意思變化吧！

I know…

首先先從現在式看起。know 的意思是「知道、熟悉」，除了可以接事物之外，也可以接人，表示跟對方很熟稔，例如：

Kate and I were going to the same school. That’s why I know her well.（Kate 和我以前同校。這就是為什麼我這麼懂她。）

而在口語或者 YouTube 留言區中，很常會看到有人說：I know, right? 這句話的意思則是「就是說啊！」「是不是？」可以用來表示贊同、附和。來看個情境：

A: The speaker’s fly is open. I can’t pay attention to his speech.（講者的拉鍊沒拉。我聽不進去他在講什麼。）

B: I know, right? Should we send a slip of paper to tell him?（就是說啊。我們該傳紙條跟他說一聲嗎？）

另外，I know. 這個句子可不能隨便亂說，不然可能會冒犯到別人。這部分可以參考我們之前整理過的專欄： 【NG 英文】" I know." 的意思你懂嗎？台灣人超愛說！老外卻覺得超級沒禮貌？

I knew it!

緊接著來教大家用過去式「放馬後炮」。I knew it! 的意思是「我早就知道！」。這個應該滿好理解的，使用過去式的 knew 來表達不是現在知道，而是之前就知道。比如說以下的情境：

A: Sampson said he was sick and couldn’t attend the meeting.（Sampson 說他生病了，沒辦法出席會議。）

B: I knew it! He’s a man full of excuses.（我就知道！他是找藉口大師。）

而 I knew 的後面也可以加上子句，例如：

I knew this was gonna happen!（我就知道會發生這種事！）

I knew the tickets would sell out in no time, so I had asked my brother to snap one up.（我早料到票馬上就會賣光，所以我已經叫我哥幫我搶一張了。）

I think…

第二個要介紹的動詞是 think，現在式就是用來表達「覺得、認為」。來看兩個簡單的例句：

I think this album is gonna sell like hotcakes.（我覺得這張專輯一定會大賣。）

Many people think the government can respond more quickly to the pandemic.（很多人認為政府對於疫情的反應可以再快一點。）

I thought...

那麼過去式的 thought 可就不一樣了，解釋為「以為」。比如說你原本認為的知識或資訊，跟實際上有落差時就可以用。來看兩組很生活化的情境：

A: I thought Ikea was pronounced “IKEA.” Am I wrong?（我以為 IKEA 是念「IKEA」。我搞錯了嗎？）

B: No idea. I always say “IKEA.”（我不知道。我都念「IKEA」。）

A: Who was the last person using the toilet?（上一個上廁所的人是誰？）

B: I thought it was you.（我以為是你。）

A: No way! I never leave the toilet seat up.（最好是！我從來不會不掀馬桶座。）

上述的例子在口說中都很常見唷！希望大家都能學起來，除了自己應用外，也可以從時態觀察說話者的語氣差異～今天的專欄就到這囉，下次見！

延伸閱讀

1. 【老師救救我】do you know 和 did you know 的差別

2. 【口說英文充電站】朋友好久不見好尷尬？這幾句英文學起來任你聊！

3. 【口說英語充電站】What a fuss! 是什麼意思？

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